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Užgeso Klaipėdos gimnazijos direktoriaus gyvybė

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:45
Pranešta, kad mirė Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos direktorius Marius Vilimas, gimęs 1974 metais.
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Apie tai pranešė gimnazija.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus Mariaus Vilimo. Nors mūsų gimnazijai vadovavo tik ketverius metus, jo pagarba žmogui, nuoširdus bendravimas ir rūpestis bendruomene paliko ryškų pėdsaką kiekvieno mūsų širdyje“, – rašoma švietimo įstaigos feisbuko paskyroje ir interneto svetainėje.
Pirmadienį paskelbtame pranešime nurodoma, kad atsisveikinimas su M. Vilimu vyks antradienį nuo 16 valandos iki vėlyvo vakaro Sajaus laidojimo namuose Mažeikiuose, o trečiadienį jis bus laidojamas Mažeikių miesto kapinėse.
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