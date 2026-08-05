Demokratų lyderis: dalies valstybių raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno – populizmas

„Dabar, kas liečia bendrai (ES – ELTA) Ministrų Tarybą ir, pavyzdžiui, Italijos reakciją, man tai yra visiškas populizmas. Aš suprantu, Giorgia Meloni dabar viduje yra labai spaudžiama, nes atsirado konkurentas jos partijos viduje, kuris kelia partiją ir yra dar labiau nacionalistas nei pati G. Meloni. Bet jeigu pasižiūrėti skaičius per pastaruosius penkerius metus, tai beveik pusė milijono nelegalių migrantų pateko į Italiją, kai šiuo atveju į Ispaniją apie 250 ar 70 tūkstančių – tas skaičius beveik dvigubai mažesnis“, – „Žinių radijui“ trečiadienį teigė V. Sinkevičius.
Pasak demokratų pirmininko, sprendžiant migracijos krizę būtina stiprinti Europos Sąjungos (ES) išorės sienų apsaugą.
„Šiuo atveju, jeigu mes pradėsime siūlyti mėtyti valstybes iš Šengeno, kas yra irgi neįmanoma, realiai nėra numatyta tokia taisyklė Šengeno taisyklėse, kad kažkurią valstybę galima pašalinti, tai vienintelis būdas yra realiai sustiprinti sienos apsaugą. (…) Šiuo atveju, man atrodo, į ką mes turime susifokusuoti, atmetus visą šitą triukšmą, tai būtent į išorės sienų apsaugą visoje Europoje, nes tos grėsmės yra labai skirtingos“, – pabrėžė jis.
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ELTA primena, kad iš Maroko į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą praėjusią savaitę iki penktadienio plūstelėjo iki 60 tūkst. migrantų, kurių dauguma, pasak vietos pareigūnų, iki šeštadienio jau išvyko.
Maroko vidaus reikalų ministerija nurodė, kad šis skaičius siekia apie 40 tūkst. žmonių, o dar 1 135 asmenys patraukė kito Ispanijos eksklavo Melilos link. Anot ministerijos, visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant grąžinti atgal.
Šio migrantų antplūdžio mastas buvo kur kas didesnis nei per paskutinį panašų incidentą 2021 m. gegužę, kai per dvi dienas iš Maroko į Seutą perėjo apie 12 tūkst. žmonių.
Dešiniojo sparno politikai išnaudojo šią krizę skleisti teiginius apie esą silpnai valdomas ES sienas. Italija penktadienį paskelbė laikinai sustabdanti Šengeno taisyklių, leidžiančių keliauti be sienų su Ispanija, taikymą.
Ispanija savo ruožtu tikino, kad nė vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų.
Prancūzija ir Didžioji Britanija išreiškė solidarumą su Ispanija. Tačiau Prancūzija taip pat paskelbė penkis kartus padidinsianti policijos pareigūnų skaičių pasienyje su Ispanija.
Kaip viena iš galimų šios krizės priežasčių įvardijamas Ispanijos Aukščiausiojo Teismo liepos 8 d. sprendimas, kad jūra atvykę migrantai neturėtų būti grąžinami taip greitai kaip kiti.
Kai kurie analitikai teigia, kad Marokas naudoja migracijos klausimą kaip diplomatinio spaudimo priemonę. Marokas nuo savo nepriklausomybės paskelbimo 1956 m. reikalauja suvereniteto Seutos ir Melilijos atžvilgiu. Ispanija bet kokias derybas dėl dabartinės situacijos keitimo kategoriškai atmeta.
Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Seutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis.
Seuta, 18,5 kvadratinių kilometrų ploto teritorija, ir netoliese esantis Meliljos eksklavas yra vienintelės dvi Europos sausumos sienos su Afrika.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“IspanijaVirginijus Sinkevičius
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