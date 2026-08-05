Vienas skaitytojas nurodė, kad apie 18.55 val. virš PUKO radijo bokšto pastebėjo objektą, kuris, jo teigimu, buvo panašus į droną.
„Virš PUKO radijo bokšto praskrido dronas, panašios konfigūracijos ir dydžio kaip „Shahed““, – rašė gyventojas.
Kitas kaunietis taip pat suabejojo, ką matė danguje: „Ar čia tik man panašus į bepilotį droną?!“
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Dar vienas skaitytojas pranešė apie panašų pastebėjimą Kauno rajone ties hidroelektrinės teritorija.
„Pasidomėkite, tai dronas ar ne, prie HES skraidė“, – teiravosi jis.
Tuo metu kitas gyventojas fiksavo objektą virš Kauno rajono ir svarstė, ar tai galėjo būti susiję su vykstančiomis pratybomis.
„18.20 val. virš Kauno rajono pastebėtas bepilotis. Įdomu, ar pratybos, ar pasiklydo“, – teigė skaitytojas.
Sulaukę gyventojų klausimų, kreipėmės į Lietuvos kariuomenės Karines oro pajėgas. Budintis pareigūnas informavo, kad minėtose vietovėse tuo metu skraidė ne bepiločiai orlaiviai, o ultralengvieji lėktuvai.
Pasak Karinių oro pajėgų atstovo, tokie orlaiviai dėl savo dydžio, formos ir konstrukcijos iš toliau gali būti lengvai supainioti su dronais. Ypač panašumą gali sukelti gale esančios besisukančios mentės bei nedidelis orlaivio siluetas.
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