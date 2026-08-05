Lietuvos dienaAktualijos

Lietuva įsitrauks į Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo veiklą

2026 m. rugpjūčio 5 d. 16:05
Kultūros ministro Luko Alsio vizito Kyjive metu Lietuva patvirtino prisijungianti prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusiam kultūros paveldui išsaugoti ir atkurti.
Daugiau nuotraukų (1)
„Lietuva jungiasi prie Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto išsaugoti ir atkurti karo niokojamą paveldą. Tai svarbus solidarumo ir atsakomybės žingsnis. Lietuva buvo ir bus kartu su Ukraina. Palaikome šią šalį ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais“, – pranešime cituojamas L. Alsys.
Kyjive viešintis ministras susitiko su Ukrainos kultūros ministre Tetyana Berezhna. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendroms Lietuvos bei Ukrainos iniciatyvoms kultūros srityje aptarti.
Lietuvos ir Ukrainos kultūros ministrams diskutuojant apie kovą su Rusijos propaganda ir dezinformacija bei visuomenės atsparumą, sutarta stiprinti bendradarbiavimą bei dalytis patirtimi kovojant su informacinėmis grėsmėmis.
Susiję straipsniai
Seimo narių parlamentinės lėšos – užsienio kalbų, viešosios retorikos ir net investavimo kursams

Seimo narių parlamentinės lėšos – užsienio kalbų, viešosios retorikos ir net investavimo kursams (9)

Pradėjus dirbti, pradėjo ir atostogauti: vasarą ilsėsis daugiau nei pusė M. Sinkevičiaus Vyriausybės narių

Pradėjus dirbti, pradėjo ir atostogauti: vasarą ilsėsis daugiau nei pusė M. Sinkevičiaus Vyriausybės narių (8)

V. Benkunskui prašant 10 mln. eurų Tautos namų statyboms, Alsys sako – ministerijos įsipareigojimas išlieka

V. Benkunskui prašant 10 mln. eurų Tautos namų statyboms, Alsys sako – ministerijos įsipareigojimas išlieka

Kultūros ministrai taip pat kalbėjosi apie pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais. Lietuva pabrėžė sieksianti aktyviai įtraukti Ukrainą į kultūros ministrų susitikimus ir kitus pirmininkavimo programos renginius, taip pat skatinsianti bendrus kultūros projektus Europoje bei institucinį muziejų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų bendradarbiavimą.
 
Lukas AlsysUkrainaKultūros ministerija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.