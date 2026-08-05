Lietuva įsitrauks į Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo veiklą

„Lietuva jungiasi prie Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto išsaugoti ir atkurti karo niokojamą paveldą. Tai svarbus solidarumo ir atsakomybės žingsnis. Lietuva buvo ir bus kartu su Ukraina. Palaikome šią šalį ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais“, – pranešime cituojamas L. Alsys.
Kyjive viešintis ministras susitiko su Ukrainos kultūros ministre Tetyana Berezhna. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendroms Lietuvos bei Ukrainos iniciatyvoms kultūros srityje aptarti.
Lietuvos ir Ukrainos kultūros ministrams diskutuojant apie kovą su Rusijos propaganda ir dezinformacija bei visuomenės atsparumą, sutarta stiprinti bendradarbiavimą bei dalytis patirtimi kovojant su informacinėmis grėsmėmis.
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Kultūros ministrai taip pat kalbėjosi apie pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais. Lietuva pabrėžė sieksianti aktyviai įtraukti Ukrainą į kultūros ministrų susitikimus ir kitus pirmininkavimo programos renginius, taip pat skatinsianti bendrus kultūros projektus Europoje bei institucinį muziejų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų bendradarbiavimą.