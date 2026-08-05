K. D. Prunskienė mirė praėjusį ketvirtadienį, eidama 84-uosius metus. Aktyvią politinę veiklą ji pradėjo 1988 metais. 2012-ųjų vasarį moterį ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeniniame šalies gyvenime.
Atsisveikinimo ceremonija Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje trečiadienį prasidėjo 14 valandą.
Šv. Jonų bažnyčioje rengiama ir oficialių asmenų vainikų padėjimo procedūra. Joje dalyvauja aukščiausi šalies vadovai. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda nepasirodė, nes šiuo metu jis nuotoliu darbuojasi iš Madeiros.
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Nuo 18 valandos Šv. Jonų bažnyčioje už K. Prunskienę bus aukojamos Šv. Mišios. Atsisveikinimas tęsis iki 20 valandos.
A. Sinevičius: „Turėjo Dievo dovaną parinkti žmones“
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Vienas pirmųjų tarti paskutinį sudie buvusiai vadovei atvyko Albertas Sinevičius, K. D. Prunskienės Vyriausybėje ėjęs prekybos ministro pareigas.
„Paskutiniu metu ji buvo... Gal iš karto pasakysiu tokį dalyką – jeigu ne vaikų požiūris, ne vaikų atsidavimas, ji jau būtų seniai numirusi. (...) Metai kai prasidėjo, biškuliuką paspaudė tos ligos visos. Dabar maždaug mėnesį laiko jai buvo sunku su rijimu, su viskuo. Pragulėjo Santarose, o dabar gulėjo Marcinkevičiaus ligoninėje. Mes pasižiūrėjome, tiesiog pabandėme pasikalbėti, bet sunku jau buvo... Negražiai gal pasakysiu, bet toks retas atvejis, kai gali sakyti: „Ačiū Dievui išėjo“, – paskutinį pokalbį su K. Prunskiene prisiminė eksministras.
Anot A. Sinevičiaus, prisiminimai apie K. D. Prunskienę yra tik geri. Jo teigimu, tai buvo neeilinio lygio politikė, sugebėjusi suformuoti pirmąją nepriklausomos Lietuvos Vyriausybę.
„Turėjo Dievo dovaną parinkti žmones, kuriais galėjo pasitikėti. Kodėl aš taip galiu drąsiai pasakyti? Pas mus pirmos Vyriausybės klubas, kuriam jau 30 metų. Tas klubas toks vienintelis pasaulyje“, – sakė buvęs ministras, pabrėždamas, kad ne vienas K. D. Prunskienės Ministrų kabineto narys dirbo ir kitose Vyriausybėse.
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„Tai ne visai žiopli buvome, reiškiasi. Jos čia nuopelnas buvo, kaip premjerės – sugebėti surinkti, iškrapštyti iš visų kampų ir surinkti Vyriausybę, kuriai krūvos reikalų buvo“, – tęsė jis.
Eksministras pastebėjo, jog K. D. Prunskienei niekada neteko taikyti ministrų ar atidžiai kontroliuoti jų darbo.
„Žmonės su ja labai skaitėsi. Aš tą galiu teigti, aš pats mačiau viską“, – pridūrė A. Sinevičius.
Su K. Prunskiene žmonės atsisveikinti galės ir ketvirtadienį nuo pat ryto. Vidurdienį prie velionės urnos su palaikais stos Garbės sargyba, po kurios bus atliekamos religinės apeigos ir išrikiuojama Garbės palyda.
13 valandą, išnešus urną, formuosis gedulinga procesija, kuri vyks į Antakalnio kapines.
Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls Signatarų kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute.
Nuleidžiant urną į žemę, nuskambės trys salvių šūviai, bus giedamas Lietuvos himnas. Laidotuvių ceremonijos metu velionės artimiesiems taip pat bus iškilmingai perduota valstybės vėliava.
Kazimira Prunskienėpašarvojimaslaidotuvės
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