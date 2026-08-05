Prokuratūra „čekiukų“ byloje iš A. Zuoko siekia išieškoti beveik 3 tūkst. eurų

Bylos nagrinėjimas turėjo vykti ketvirtadienį, tačiau svarstymas atidėtas spaliui.
Civilinė byla iškelta pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro Rolando Kruopio, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovui A. Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.
Teismas Eltą informavo, kad patenkinus prokuroro prašymą parengiamasis posėdis atidėtas iki spalio 15 d.
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Anksčiau dėl A. Zuoko, kaip tarybos nario, išlaidų buvo vykdomas ikiteisminis tyrimas. Jis buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas.
Iniciatyvos „Skaidrinam“ metu visuomenininkas Andrius Tapinas yra skelbęs, kad A. Zuokas Vilniaus miesto savivaldybei, kurios tarybos nario pareigas tuo metu ėjo, už kurą pateikė vardinius čekius, apmokėtus penkiomis skirtingomis kortelėmis.