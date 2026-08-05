V. Sinkevičius apie nutrauktą tyrimą dėl įrašančio rašiklio: pasitikėjimas E. Samoškaite yra pažeistas

V. Sinkevičius trečiadienį „Žinių radijui“ teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais, anot demokratų lyderio, privatumas turi būti užtikrintas.
Pasak jo, LSDP tarybos posėdyje radus slapta įrašantį įrenginį, privatumas buvo pažeistas.
„Man labai gaila, nes, man atrodo, tas santykis tarp žurnalisto ir politiko visuomet turi būti paremtas pagarba. Ir, jeigu bendruomenė sako, kad mes norime už uždarų durų pasitarti, ypatingai klausimais, kurie liečia mūsų bendruomenės vidų, reikėtų gerbti tą privatumą. Šiuo atveju labai gaila, kad taip buvo pasielgta. Man atrodo, kad tą pagarbą ir pasitikėjimą tai griauna. Nelabai suprantu motyvų, kodėl taip reikėjo daryti. Ar iš tiesų ten kažką kritiškesnio būtų galima sužinoti? Šiuo atveju niekaip nematau galimybių pateisinti to“, – komentavo V. Sinkevičius.
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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis neslėpė manantis, kad pasitikėjimas LRT žurnaliste E. Samoškaite, kuri buvo apklausta tyrime dėl įrašančio įrenginio, yra pažeistas.
„Pasitikėjimas šiuo atveju, kalbant apie Eglę (Samoškaitę – ELTA) ir jos tą veiksmą, jis yra pažeistas ir to neįmanoma kitaip įvardinti“, – aiškino V. Sinkevičius.
ELTA primena, kad prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl per LSDP tarybos posėdį rasto slapta įrašinėjančio įrenginio, tai yra rašiklio. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Nustatyta, kad minėtas rašiklis priklauso LRT žurnalistei E. Samoškaitei.
Po prokuratūros žinios žurnalistė teigė, kad įrašinėjančio rašiklio LSDP tarybos posėdyje nepaliko. Ji tikino tik vėliau pastebėjus, jog rašiklį prarado.
LRT savo ruožtu pranešė, kad dėl E. Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo inicijuojamas tarnybinis patikrinimas. Po prokuratūros pranešimo apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą Žurnalistų profesionalų asociacija (ŽPA) pranešė nusprendusi iš savo narių pašalinti E. Samoškaitę. ŽPA nurodė, kad anksčiau žurnalistė viešai ir asociacijos nariams teiktuose paaiškinimuose tvirtino, kad LSDP taryboje rasta įrašymo priemonė jai nepriklauso.
Balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė E. Samoškaitė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją.
V. Sinkevičius apie prezidento darbą nuotoliu iš Madeiros: tikrai nematau didelės tragedijos
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius teigia nematantis didelės problemos dėl prezidento Gitano Nausėdos sprendimo šią savaitę dirbti nuotoliniu būdu iš Madeiros. Anot politiko, šalies vadovas taip pat turi teisę į poilsį, be to, anot jo, politinė darbotvarkė šiuo metu nėra intensyvi.
„Aš manau, kad prezidentas irgi yra žmogus ir tikiuosi, kad prezidentas pailsės savaitę. Tikiu, kad nieko didelio labai neįvyks, Seimo sesija nevyksta, kad prezidentui reikėtų pasirašyti kažkokį skubų dekretą. Kažkokios neeilinės (Europos – ELTA) Vadovų Tarybos taip pat nėra. Aš linkiu prezidentui, jeigu įmanoma, kokybiškai pailsėti ir aš čia tikrai nematau didelės tragedijos“, – „Žinių radijui“ teigė V. Sinkevičius.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė taip pat nematąs problemų dėl šalies vadovo darbo nuotoliu. Ministro pirmininko teigimu, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.
Kaip skelbė ELTA, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3–10 dienomis.
Prezidentūra pranešė, kad nurodytomis dienomis G. Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje.
Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Virginijus SinkevičiusEglė Samoškaitė
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