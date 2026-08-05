VSAT ir VST pajėgumams stiprinti bus paskirstyta beveik 30 mln. eurų

Numatoma, kad už skirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo įranga.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pabrėžė, kad, stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus, investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą.
„Šios ES investicijos leis aprūpinti statutinius pareigūnus moderniomis priemonėmis, kurios padės veiksmingiau reaguoti į hibridines grėsmes, efektyviau saugoti valstybės sieną ir užtikrinti valstybės strateginių objektų apsaugą“, – pranešime cituojamas M. Katelynas.
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Anot ministerijos, rugpjūtį planuojama paskelbti dar vieną kvietimą Policijos departamento projektui, kuriam numatyta beveik 4 mln. eurų.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiViešojo saugumo tarnyba (VST)
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