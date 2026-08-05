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VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 16 migrantų

2026 m. rugpjūčio 5 d. 07:59
Po kelių parų pertraukos pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta neteisėtų migrantų – Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad antradienį pareigūnai į Lietuvą neįleido 16 užsieniečių.
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Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 7 migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį nefiksavę tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1056.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Lietuva padeda Latvijai kovoti su neteisėtų migrantų antplūdžiu, siųsdama jai savo pareigūnus. Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis.
Latvija, Lietuva ir Lenkija sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
VSAT sako, kad Lietuva, įsirengusi koncertiną, atgraso migrantų antplūdį.
„Turime fizinį barjerą, visa siena su Baltarusija stebima kameromis, tebelieka sustiprintas jos apsaugos lygis, todėl patekti į Lietuvą nepastebėtiems reikia milžiniškų pastangų“ – Eltai yra sakęs VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Latvija koncertiną įsirengė daug vėliau nei Lietuva, todėl manoma, kad migrantai ir jų gabentojai latvių koncertiną traktuoja kaip silpnesnę.
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