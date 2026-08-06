Apklausoje – netikėtumas: I. Šimonytė išlieka labiausiai norima premjere, į antrąją vietą patenka R. Žemaitaitis

Šalies gyventojų pasiteiravus, kuriai politinei jėgai jie atiduotų savo balsą, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausia gyventojų balsuotų už opozicinę partiją Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD). Ją rinkimuose palaikytų 16,2 proc. respondentų (birželį 16,5 proc.).
Antroje vietoje – valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), kurią palaikė 10,1 proc. (birželį 11,4 proc.), trečia – iš koalicijos pašalinta Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ su 8,5 proc. palaikymu (birželį 5,7 proc.).
Toliau rikiuojasi Liberalų sąjūdis, už kurį balsuotų 8,1 proc. (birželį 8,5 proc.), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 5,6 proc. palaikymu (birželį 5,5 proc.).
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5 proc. kartelės nepasiektų valdančioji Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kurią paremtų 4,6 proc. (birželį 3,4 proc.), neparlamentinis Nacionalinis susivienijimas – su 4,3 proc. respondentų palaikymu (birželį 3,8 proc.) bei Laisvės partija, kurią rinkimuose paremtų 3,7 proc. rinkėjų (birželį 2,2 proc.).
Tuo metu Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjungą ir kitas partijas rinktųsi mažiau nei 2 proc. gyventojų.
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Tinkamiausių premjerų reitinge R. Žemaitaitis pakilo į antrąją vietą
Kaip ir ankstesnėje apklausoje, didžioji dalis Lietuvos gyventojų ir toliau norėtų, kad Vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė.
Pirmoje vietoje esanti politikė sulaukė 13,7 proc. respondentų palaikymo (birželį 14 proc.).
Tuo metu į antrąją poziciją, išstūmęs dabartinį ministrą pirmininką M. Sinkevičių pakilo „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis. Kaip tinkamiausią kandidatą užimti premjero pareigas jį mato 7,3 proc. apklaustųjų (birželį 4,2 proc.).
M. Sinkevičius liko trečias su 6,7 proc. (birželį 5,6 proc.). Ketvirta – Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, sulaukusi 6,4 proc. balsų (birželį 5,4 proc.), penktoje vietoje – Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kurį palaikė 4,7 proc. respondentų (birželį 3,4 proc.).
Nežymiai padaugėjo teigiamai vertinančių Vyriausybės darbą
Lietuvos gyventojai ministrų kabineto veiklą įvertino kiek geriau nei pastarosios apklausos metu.
Teigiamai ir greičiau teigiamai Vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 21,7 proc. (birželį 16,1 proc.).
Visgi daugiau nei pusė gyventojų apie jos veiklą ir toliau atsiliepė kritiškai – 67,6 proc. vertino neigiamai ir greičiau neigiamai (birželį 73,8 proc.).
Dar 10,7 proc. nurodė nežinantys, kaip vertinti Vyriausybės veiklą, arba į šį klausimą neatsakė (birželį 10,1 proc.).
Apklausą bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko liepos 18–28 dienomis.
Apklausos rezultatų paklaida – 3,1 proc.
Mindaugas SinkevičiusSpinter tyrimaiIngrida Šimonytė
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