„Žinoma, jeigu tai yra kažkoks sisteminis dalykas, kažkas buvo sistemingai nuslėpta, na, tai kažkas turės prisiimti atsakomybę. Aš vadovaujuosi tuo, kad vadovas prisiima atsakomybę, tai reikėtų tada žiūrėti pagal patikrinimo rezultatus“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė M. Katelynas.
Anot ministro, atliekamu tyrimu nėra siekiama „kažkam nukirsti galvą“, o verčiau išsiaiškinti, kas ir kodėl priėmė sprendimus informuojant visuomenę apie liepos pabaigoje įvykusį incidentą.
„Kas atsakys – priklausys nuo tyrimo rezultatų, bet tikslas nėra kažkam nukirsti galvą. Tikslas yra išsiaiškinti, kodėl taip yra. Kodėl komunikacija tokia, kodėl ta informacija „nesuvaikščiojo“, kas priėmė sprendimus, kad ta informacija nėra reikšminga“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras.
Pasieniečiai Lazdijų r. užkirto kelią migrantams: bandymas išsikasti požeminį tunelį ir įsibrauti į Lietuvą vėl nepavyko
„Kada tai įvyks, aš tikiuosi, kad niekas netrukdys tarnybiniam patikrinimui ir kad tai bus kuo greičiau, nes visuomenė laukia atsakymų. Aš pats laukiu atsakymų, kaip gi ten buvo“, – pabrėžė jis.
Tiesa, kaip anksčiau Eltai teigė VSAT vadas Rustamas Liubajevas, atvejai, kuomet migrantai nepaklūsta teisėtiems pasienio pareigūnų reikalavimams, yra dažni, todėl, esą VSAT galėjo šio incidento ir nesureikšminti.
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„Migrantai nepakluso teisėtiems reikalavimams. Būna tokių atvejų mūsų darbe, galbūt mes nesureikšminome šio incidento. Ta informacija, kuri buvo pateikta ministrui, gal buvo neišsami, ministras buvo bendrai informuotas apie situaciją, apie įvykį, tačiau nebuvo detaliai informuotas apie tuos veiksmus, kurie vyko prie pat valstybės sienos. Įvykių, kai pasipriešina migrantai ar kontrabandininkai, tikrai būna daug. Vieni atvejai pritraukia daugiau dėmesio, kiti gal šiek tiek mažiau“, – Eltai trečiadienį sakė R. Liubajevas.
Po incidento – VSAT ir prokuratūros ikiteisminiai tyrimai
VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos pažeidimo, o prokuratūra inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Portalas „Delfi“ paskelbė, kad liepos pabaigoje Lazdijų rajone migrantų grupė, ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu, užpuolė VSAT pareigūnus. Incidentas įvyko liepos 26 dieną Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, šalia Baltarusijos pasienio.
Teigiama, kad VSAT pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų, iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius.
Apie viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskienė. Ji savo įraše kreipėsi į R. Liubajevą prašydama paaiškinti, kodėl esą keturi VSAT pareigūnai buvo išsiųsti į operaciją, kurioje turėjo susiremti su daugiau nei dvidešimt „lazdomis ir akmenimis ginkluotų migrantų“.
VSAT vadas politikės informacijos nei paneigė, nei patvirtino.
ELTA primena, kad per spaudos konferenciją trečiadienį ministerijoje M. Katelynas pranešė, jog apie socialiniuose tinkluose nuskambėjusį incidentą pasienyje formaliai buvo informuotas anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas.
Martynas KatelynasValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Migrantai iš Baltarusijos
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