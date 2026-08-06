Pinskų sodyboje – dar vienas pažeidimas: inspekcija davė nurodymą

Įvertinę turimus duomenis, inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą.
„Pagal savo parametrus terasa priskiriama I grupės nesudėtingiesiems statiniams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Tačiau ir tokių statinių statyba turi atitikti konkrečiai teritorijai taikomus teisės aktų reikalavimus“, – portalui sakė VTPSI atstovė Viktorija Šinkūnienė.
Pasak jos, inspekcija surašė statytojui privalomąjį nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos.
VTEK nepradės tyrimo dėl Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje: nenustatė pažeidimų
Be to, Statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimų dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų.
„VTPSI baigė SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą, kurio metu statytojui pašalinus pažeidimus, susijusius su sklypo paskirties bei naudojimo būdo neatitikimu jame suprojektuotų statinių statybai, patikrinimo aktu konstatuota, kad SLD išduotas teisėtai. Dėl nustatytų pažeidimų vykdoma administracinio nusižengimo teisena, todėl šiuo metu dar nėra priimto sprendimo dėl baudos skyrimo ir jos dydžio“, – pažymėjo VTPSI atstovė.
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Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyboje nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje Statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
„Statytojams surašytas privalomasis nurodymas sustabdyti garažo statybos darbus ir pašalinti nustatytą neatitiktį teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat vertinamos aplinkybės dėl administracinės atsakomybės taikymo“, – tąkart teigė VTPSI atstovė.
Klausimų yra kilę ir dėl kitiems Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės šeimos nariams priklausančio turto. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželio pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl jos mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių.
Naujienų „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse. Jį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų rajono savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas, verslininkas V. Guobys.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ skelbė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau dar sudarė papildomų susitarimų, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas V. Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau, remdamasis Registrų centro duomenimis, portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Jonas PinskusŽivilė PinskuvienėStatybų inspekcija
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