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Rusijai už šnipinėjimą nuteisus Lietuvos pilietį – VSD reakcija

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:34
Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma.
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„Žiniasklaidoje skelbiama informacija VSD yra žinoma, viešų jos komentarų pateikti negalime. Konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams užsienyje teikia URM“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VSD.
Informaciją apie tokį sprendimą trečiadienį paskelbė „Interfax“.
Kaip skelbta, nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip rašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti.
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Kaliningrade už šnipinėjimą nuteistas Lietuvos pilietis (3)

Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 m. Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti.
Tiesa, šio asmens tapatybė neįvardijama.
KaliningradasKaraliaučiusRusija
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