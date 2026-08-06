Vilniuje tęsiasi atsisveikinimas su K. Prunskiene: žmonės renkasi tarti paskutinį sudie, popiet – valstybinės laidotuvės

K. D. Prunskienei surengtos valstybinės laidotuvės. Jos šermenyse trečiadienį pasirodė ir šalies vadovai – Seimo pirmininkas, premjeras ir ministrai. Prezidentas Gitanas Nausėda neatvyko, nes dirba nuotoliu iš Madeiros. Atiduoti pagarbą savo buvusiai vadovei atėjo ir buvę politikės Ministrų kabineto nariai.
Velionės brolis Rimantas Stankevičius pasakojo, kad Šv. Jonų bažnyčia atsisveikinimo ceremonijai pasirinkta neatsitiktinai – netoliese, už kelių šimtų metrų, yra pirmieji jų šeimos namai Vilniuje, o greta esančiame Vilniaus universitete K. D. Prunskienė studijavo, o vėliau ir pati dėstė studentams.
Vidurdienį prie velionės urnos su palaikais stos Garbės sargyba, po kurios bus atliekamos religinės apeigos ir išrikiuojama Garbės palyda. 13 valandą, išnešus urną, formuosis gedulinga procesija, kuri vyks į Antakalnio kapines.
K. Prunskienės brolis prisiminė jaudinančią akimirką prieš mirtį: „Tai buvo simbolinis mūsų pagerbimo ženklas“
Signatarų kalnelyje, prie kapavietės, bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute.
Nuleidžiant urną į žemę, nuskambės trys salvių šūviai, bus giedamas Lietuvos himnas. Laidotuvių ceremonijos metu velionės artimiesiems taip pat bus iškilmingai perduota valstybės vėliava.
Nuo artimųjų iki politikos kolegų: kadruose – paskutinysis „sudie“ K. Prunskienei
Kaip skelbė portalas Lrytas, šeštadienį su K. D. Prunskiene privačioje ceremonijos dalyje jau atsisveikino artimieji.
K. D. Prunskienė mirė praėjusį ketvirtadienį, eidama 84-uosius metus.
Aktyvią politinę veiklą ji pradėjo 1988 metais. 2012-ųjų vasarį moterį ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeniniame šalies gyvenime.
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„Paskutinius mėnesius, paskutines 40 dienų, gal daugiau, ji praleido ligoninėse. Iš pradžių Santariškių ligoninėje, vėliau – Mykolo Marcinkevičiaus, čia, šalia, prie Kauno gatvės.
Turėjau jaudinančią akimirką. Kadangi ji buvo labai silpna, visiškai mažai bendraudavo, nuvažiavęs į kaimą pririnkau žemuogių. Tai buvo toks simbolinis mūsų vienas kitų pagerbimo ženklas. Atvažiavau su baime, kadangi ji jau nevalgė. Kada duktė pasakė, kad Rimas atvežė žemuogių, ji keletą šaukštelių paėmė. Toks jaudinantis dalykas.
Už buvusią premjerę K. Prunskienę – Šv. Mišios: tarp atvykusiųjų – artimieji, politikai ir bičiuliai
Užgeso, kaip sakė duktė, lengvai, tam tikra prasme netikėtai. Keletą dienų ji buvo ramesnės būsenos, likus pusantros valandos duktė buvo, sakė, kad rausvi žandeliai, ranką stipriai paspaudė. Nebuvo jokio įtarimo, jokių medicininių rodiklių, kad kažkas negerai“, – sakė jos brolis R. Stankevičius.
Kokia buvo sesers mirties priežastis?
„Mirties priežasčių jau ten buvo... Buvo įvairūs ilgamečiai poinsultiniai procesai“, – teigė jis.
Kazimira Prunskienėlaidotuvėsmirė
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