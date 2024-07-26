Valdantieji dar nebuvo susirinkę į koalicinę tarybą: pirmasis posėdis – tik būsimo sezono išvakarėse

Vis tik, koalicijos sutartyje partneriai įsipareigojo tokius pasitarimus rengti reguliariai – net ir „politinių atostogų“ metu. Lrytas kalbinti valdantieji tikina, kad šio įsipareigojimo žadama laikytis. Tik, anot jų, šiuo metu nėra klausimų, kurie turėtų būti aptarti išsamiau.
Mindaugo Sinkevičiaus Ministrų kabinetas dar tik įsibėgėja, rašomas ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. Tad pirmąjį koalicinės tarybos posėdį žadama rengti vasaros pabaigoje – naujo politinio sezono išvakarėse.
Koalicinė taryba – spręsti svarbiausius klausimus
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Valdančiosios daugumos partneriai sutarė, kad bendram darbui koordinuoti suformuojama koalicinė taryba.
Ją, kaip numatoma sutartyje, sudaro premjeras, Seimo pirmininkas, valdančiųjų partijų lyderiai. Jie turi teisę šaukti koalicinės tarybos posėdžius.
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Tarybos narių gretose – ir 6 socialdemokratų frakcijos nariai, 3 „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovai bei 2 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos politikai.
Šis valdančiųjų atstovų formatas iš esmės skirtas aptarti ne tik einamuosius teisėkūros ir balsavimų parlamente klausimus, bet ir svarbiausius valdančiosios daugumos įsipareigojimus. Pavyzdžiui, partijos sutarė, kad išsiskyrus nuomonėms dėl ministrų kandidatūrų, tokie nesutarimai būtų derinami koalicinės tarybos gretose.
Be to, koalicinei tarybai turėtų būti pristatomos valstybės biudžeto asignavimų reikalaujančios, tačiau Vyriausybės programoje nenumatytos parlamentarų įstatyminės iniciatyvos.
Posėdžiai, kaip įsipareigojo sutartį pasirašiusios Seimo frakcijos, turėtų vykti reguliariai.
„Koalicinė taryba posėdžiauja pagal patvirtiną koalicinės tarybos veiklos reglamentą ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, o tarp sesijiniu metu – ne rečiau kaip kartą per mėnesį“, – teigiama birželio pabaigoje pasirašytoje koalicijos partnerių susitarime.
Valdančiosios koalicijos partijų frakcijų vadovai padėjo parašus po sutartimi birželio 18 d. Tuo metu Seimo pavasario sesija tęsėsi iki liepos 14 d.
Tad, pagal sutarties įsipareigojimus, koalicinė taryba jau turėjo bent kartą posėdžiauti. Vis tik, tokio susitikimo dar nebuvo.
Pirmasis posėdis planuojamas vasaros pabaigoje
Lrytas pasiteiravo valdančiosios daugumos partijų atstovų, ar šie nemato poreikio susitikti ir aptarti einamuosius klausimus. Ar sutartyje nugulę įsipareigojimai tėra formalumas, kuris mažai ką tereiškia?
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė patvirtino, jog nei oficiali, nei neformali koalicinė taryba kol kas nebuvo sušaukta. Juk, pažymėjo politikė, tarp eilinių Seimo sesijų didelio poreikio tokiam pasitarimui nėra.
„Gyvenimas diktuoja savo taisykles, bet koalicinės tarybos dar nebuvo, kadangi vasaros laikotarpis. Ir labai intensyviai pavasario sesijos pabaigoje mes visi bendravome ir koalicinė taryba dar nebuvo sušaukta“, – portalui Lrytas sakė O. Leiputė.
Vis tik, ji pabrėžė, kad koalicinės tarybos formatas yra reikalingas ir tikrai neliks tik įsipareigojimu popieriuje – anot „socdemės“, ankstesnės patirtys parodė, jog nesiderinant veiksmų ir tarpusavyje nekomunikuojant dažnai kyla papildomų problemų.
„Yra tas poreikis. Daug kildavo tokių neaiškumų, kada nepasišnekama. Ir trūko šiek tiek to, analizuojant praeitų koalicijų patirtį. Manyčiau, kad, prieš pateikiant rudens Seimo sesijos darbų programai projektus, mes tikrai turėsime susirinkti“, – aiškino ji, pridurdama, kad pirmasis posėdis turėtų vykti rugpjūčio antroje pusėje.
Tai patvirtino ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
„Dabar esame sutarę, kad koalicijos tarybą sušauksime arba rugpjūčio pabaigoje, arba pirmąją rugsėjo savaitę“, – portalui komentavo europarlamentaras.
Ar mažesniesiems koalicijos partneriams atrodo gerai, jog praėjus daugiau kaip mėnesiui po sutarties pasirašymo taryba vis dar nebuvo sušaukta? Demokratas kalba panašiai, kaip ir O. Leiputė – kol kas tiesiog nėra ką aptarinėti.
„Ką reikėdavo, apsitardavome telefonu“, – tikino jis.
„Mane, kaip koalicijos partnerį, tai tenkina ir aš čia nematau didelių iššūkių“, – pabrėžė politikas.
„Aš manau, kad yra sveiko proto susitarimas. Jeigu koalicijos partneriams nekyla dėl to problemų, tai aš manau, kad viskas gerai. Mes puikiai suprantame intensyvų laiką, buvo formuojama Vyriausybė, po to buvo formuojamos komandos ir tikrai mes tą procesą derinome tarpusavyje“, – tęsė V. Sinkevičius.
Jis sutiko, kad prasidėjus politiniam sezonui koalicinė taryba turės posėdžiauti reguliariai.
Didelių problemų šiuo klausimu nemato ir valstiečiai.
„Manau, kad Vyriausybė ir premjeras jau įsibėgės ir galbūt tas poreikis greitu metu ir atsiras“, – nedaugžodžiavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vicepirmininkė Aušrinė Norkienė.
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