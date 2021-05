Kauno apylinkės teismas ne tik priėmė A.Statkevičiūtės advokatės Karinos Račkauskienės pateiktą 47 sekundžių trukmės filmuotą medžiagą iš avarijos vietos, bet ir ja rėmėsi, nors visiškai neaišku, nei kas sukūrė šią vaizdo medžiagą, nei iš kokio įrenginio vyko filmavimas, netgi nebuvo atlikta teisminė ekspertizė, ar šie vaizdai nebuvo sumontuoti, klastojami.

Advokatė pareiškė, jog filmuotus vaizdus pateikęs asmuo prisistatyti atsisakė, tačiau pagal Baudžiamojo proceso kodeksą įrodymais gali būti laikomi tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti šiame kodekse numatytais proceso veiksmais.

Į tai buvo atkreiptas dėmesys ir Kauno apygardos teismui, tačiau velionio šeimos skundas buvo atmestas.

Nebuvo nei nustatytas, nei apklaustas vaizdo medžiagos autorius, nei duota užduotis specialistams patikrinti jo naudotą filmavimo įrenginį.

Paaiškėjo, kad failo, kuriame užfiksuotas A.Statkevičiūtės gynybos pateiktas vaizdo įrašas, data – 10 dienų po tragiškos avarijos.

Rėmėsi anonimu

Pasak A.Stoletovo artimųjų advokato Nerijaus Plėdžio, taip ir liko neaišku, iš kur ir iš ko buvo gautas vaizdo įrašas, kuriuo teismas pagrindė savo sprendimą.

Šioje trumpame įraše matyti A.Juozapavičiaus prospekte pravažiavęs perėją stovintis keleivinis 3-iojo maršruto autobusas, kurį vairavo 71 metų Benediktas Aleknavičius.

Vaizdo medžiagoje užfiksuota autobuso vieta turėjo įtakos verdiktui, kuriame įžvelgiama abipusė kaltė – esą paauglys bėgo per perėją, ir šis neatsargus poelgis turėjo įtakos tragiškai avarijai kilti.

Greitį viršijusi, net prieš perėją automobilio nesulėtinusi A.Statkevičiūtė buvo nuteista, tačiau nelaimės aplinkybių traktavimas smarkiai įskaudino Aleksejaus artimuosius, kurie nutarė iki galo tęsti teisinę kovą.

Pervedė mažą dalį sumos tik prieš posėdį

Pasak N.Plėdžio, realios laisvės atėmimo bausmės išvengusi A.Statkevičiūtė ilgą laiką nemokėjo velionio artimiesiems priteistos bendros 57 tūkst. eurų neturtinės žalos – tik prieš bylos nagrinėjimą Aukščiausiajame teisme jos tėvas pervedė antstoliams 2,5 tūkst. eurų.

„Iškart po pirmos instancijos teismo nuosprendžio ji nutraukė darbo santykius, kad priteista suma nebūtų išieškoma iš darbo užmokesčio.

Sužinojusi apie kasacinį procesą, ji išsiėmė individualios veiklos pažymėjimą – matyt tam, kad antstolis negalėtų išieškoti priverstinai iš gaunamų pajamų“, – atkreipė dėmesį advokatas.

Vienas nusvėrė šešis

Pasak advokato N.Plėdžio, net šeši visiškai nešališki liudininkai nuosekliai – ir teisme, ir ikiteisminio tyrimo metu patvirtino tai, iš ko galima spręsti, kad vaikinas per perėją nebėgo. Tačiau teismai šiuos parodymus vertino subjektyviai – esą laikui bėgant, jie galėjo kažką pamiršti, būti susijaudinę.

„Tuo tarpu keleivinio autobuso vairuotoju, kuris galėjo būti suinteresuotas pats išvengti atsakomybės, buvo patikėta – jo žodžiai nusvėrė šešių žmonių pasakojimus“, – stebėjosi A.Stoletovo šeimos advokatas Nerijus Plėdys.

Pasak pirma juosta važiavusio B.Aleknavičiaus, vaikinas bėgo perėja: „Pro autobusą jis spėjo prabėgti, bet antra juosta važiavęs automobilis jį nubloškė“.

Anot autobuso vairuotojo, jis važiavo maždaug 30-40 kilometrų per valandą greičiu, o „šmurkštelėjusį“ į perėją jaunuolį jis pamatė likus maždaug 5 metrams.

B.Aleknavičius tvirtino, jog po avarijos sustojo jau užvažiavęs ant perėjos – iš šių žodžių gali susidaryti įspūdis, kad paauglys iš tikrųjų išbėgo į perėją, būdamas visai netoli autobuso.

Paneigė vežėjo žodžius

Tačiau autobuso vairuotojo pasakojimas nesutampa su tyrimą atlikusio bendrovės „Impulsana“ eksperto V.Mitunevičius duomenimis.

Jis nustatė, jog autobuso stabdymo kelias siekė 21-23 metus, todėl stabdymo laikas važiuojant 40 kilometrų per valandą greičiu turėjo trukti apie 3 sekundes.

Eksperto tvirtinimu, jei vaikinas judėdamas perėja nuo važiuojamosios dalies krašto iki partrenkimo vietos užtruko tiek, kiek ir vairuotojas stabdydamas – vos 3 sekundes, jis turėjo eiti ramiu, maždaug 4-6 kilometrų per valandą žingsniu.

Nelaukė policijos

„Audi“ vairuotojai nenaudingos eksperto V.Mitunevičiaus išvados dėl vaikino judėjimo greičio ir kitų aplinkybių Kauno teismų buvo įvertintos kritiškai.

Panašiai buvo vertinami ir liudytojai – net šešių žmonių parodymai sumenkinti, o B.Aleknavčiaus, su kuriuo A.Statkevičiūtės draugas Simonas B. buvo susitikęs po avarijos, žodžiai apie neva bėgusį perėjoje vaikiną buvo priimti už gryną pinigą.

Be šio vairuotojo, daugiau niekas nematė pirmoje juostoje atsidūrusio vaikino. Praėjus vos kelioms minutėms nuo avarijos, B.Aleknavičius nuvažiavo, nelaukdamas policijos.

Žuvusiojo giminaičiai savo skunde pacitavo nemažą grupę liudytojų, kurie, skirtingai nei B.Aleknavičius, tvirtino, jog autobusas buvo sustojęs prie pat perėjos, prieš perėją.

Autobuso keleivė Stanislava A. teigė, jog autobuso stabdymas buvo staigus, nors vairuotojas tvirtino priešingai.

Pasak žuvusio vaikino tėvo Sergejaus Stoletovo, pro šalį važiavęs patyręs vairavimo instruktorius K.K. teisme taip pat tvirtino matęs kitokį vaizdą nei tas, kuris buvo užfiksuotas A.Statkevičiūtės advokatės pateiktoje filmuotoje medžiagoje – autobusas stovėjo prieš perėją.

Atkūrė galimą įvykių paveikslą

„Viskas galėjo įvykti kitaip, nei aiškina autobuso vairuotojas, o būtent: laiku nepastebėjęs į perėją įžengusio vaikino, jis staigiai stabdo, paauglys, tai pamatęs, priverstas greičiau žingtelėti, ir jį kitoje juostoje parbloškia „Audi“.

Tokiu atveju vairuotojui grėstų bendra atsakomybė su greitį viršijusia, prieš perėją nesustojusią „Audi“ vairuotoja.

Galbūt siekdamas jos išvengti, jis ir pateikė versiją apie išbėgusį į gatvę vaikiną, nurodydamas, jog autobusas jau užvažiavęs ant perėjos, nors net šeši žmonės patvirtino, jog autobusas buvo sustojęs dar iki jos“, – neslėpė nuostabos advokatas N.Plėdys.

Įrašas buvo sumontuotas?

Lietuvoje yra vos vienas ekspertas, į kurį galima privačiai kreiptis dėl vaizdo medžiagos ištyrimo.

Sužinoję, kad reikėtų laukti apie metus, velionio šeimos nariai paprašė vaizdo medžiagą ištirti Rusijos specialisto, dirbančio organizacijoje „Techninių ekspertizių centras“.

Pasak S.Stoletovo, Rusijos specialistas nustatė, kad vaizdo įrašas buvo montuotas ir koreguotas.

Kauno teismai šio specialisto išvadų nelaikė patikimomis, tačiau patys nesikreipė dėl ekspertizės.

"Esant abejonėms dėl Rusijos specialisto išvados, teismas privalėjo skirti vaizdo įrašo ekspertizę Lietuvoje, o nesant tokios galimybės – vaizdo įrašo nepripažinti įrodymu arba bent jau vertinti jo turinį kritiškai“, – teigiama Aleksejaus artimųjų skunde.

Teismo posėdyje Lietuvos ekspertas Kęstutis Graželis suabejojo Rusijos specialisto išvada, tačiau pareiškė, jog privaloma tirti vaizdo įrašo originalą, o ne kopiją, be to, ekspertizės atlikimui būtinas įrenginys, kuriuo įrašas buvo padarytas

„Draugas viską sutvarkys“

Viena liudininkių prisiminė A.Statkevičiūtės žodžius, ištartus tragedijos vietoje iškart po avarijos: „Mano draugas viską sutvarkys“.

Netrukus A.Statkevičiūtės bičiulis Simonas B. susitiko su 3-iojo maršruto autobuso vairuotoju B.Aleknavičiumi, davusiu A.Statkevičiūtei naudingus parodymus. Būtent B.Aleknavičiaus liudijimai byloje tapo svarbiausi.

Simonas B. turėjo duoti parodymus teisme, tačiau jo surasti nepavyko – pasak advokato N.Plėdžio, jis slapstėsi dėl kitoje baudžiamojoje byloje jam pareikštų įtarimu.

Į A.Statkevičiūtės teismą Simoną B. turėjo atvesdinti policija, bet jo pėdsakų aptikti taip ir nepavyko. Jis davė parodymus tik ikiteisminio tyrimo metu.

Viršijo greitį

Tragedija įvyko 2018 metų liepos 31-osios popietę nereguliuojamoje A.Juozapavičiaus prospekto pėsčiųjų perėjoje „Audi Q5“ parbloškus Aleksejų. Tą patį vakarą nuo patirtų traumų jis užgeso klinikų reanimacijoje.

Leistinas greitis toje vietoje – 50 kilometrų per valandą.

Murmanske gyvenęs A.Stoletovas buvo atvykęs vasaros atostogų pas savo močiutę Larisą K., gyvenančią Kaune, netoli nuo nelaimės vietos.

Paauglys ėjo namo, palikęs prie upės besideginančias savo mamą Jeleną ir tetą, kurios ketino grįžti vėliau. Jis buvo užsidėjęs paplūdimio šlepetes, mūvimas per pirštus.

„Audi Q5“ vairuotoja prieš perėja privalėjo sulėtinti greitį, bet to nepadarė. Ekspertai iš pradžių nustatė, kad ji važiavo maždaug 56-68 kilometrų per valandą greičiu, bet vėliau įvertinus ir „Rimi“ prekybos vaizdo kameros įrašą, jis nustatytas dar didesnis – maždaug 80 kilometrų per valandą.

Pasak liudininkų, po avarijos A.Statkevičiūtė nepriėjo prie parblokšto vaikino, nesuteikė jam pagalbos, su kažkuo kalbėjo telefonu. Ji vairavo blaivi.

Pagrindinė kaltė tenka vairuotojai

Ekspertas Linas Andrijauskas pažymėjo, jog „Audi Q5“ vairuotojos veiksmai – greičio viršijimas, automobilio nesulėtinimas prieš pat perėją – techniniu požiūriu buvo pagrindinė nelaimės priežastis.

Jos kaltę pripažino ir teismai, skyrę lygtinį 3 metų laisvės atėmimą.

Pati A.Statkevičiūtė proceso metu kalta prisipažino iš dalies – esą matydama, kad nestoja pirma juosta važiuojantis autobusas, nelėtino greičio ir ji, vykusi antra juosta.

Pasak Kauno prokuroro Mindaugo Šukio, vairuotoja bet kokiu atveju privalėjo prieš perėją smarkiai sulėtinti greitį. Jei vairuotojas nėra įsitikinęs, ar perėja kažkas neina, jos gerai nemato, jis privalo pristabdyti transporto priemonę taip, kad visada galėtų sustoti.

Pablogėjo mamos būklė

Žuvusiojo tėvai siekia ne tik realios laisvės atėmimo bausmės A.Statkevičiūtei, bet ir jiems itin skaudžios aplinkybės pašalinimo iš nuosprendžio – kad sūnus paauglys bėgo per perėją, ir šis neatsargus poelgis turėjo įtakos tragiškai avarijai kilti.

„Tai įžeidė sūnaus atminimą ir visą mūsų šeimą. Aleksejus buvo labai atsakingas, atsargus, dalyvaudavo saugaus eismo akcijose, griežtai laikėsi eismo taisyklių, ragindamas tai daryti ir kitus žmones“, – tvirtino S.Stoletovas.

Aleksejaus šeima taip pat siekia pripažinimo, jog A.Statkevičiūtė vairuodama naudojosi mobiliuoju telefonu ir po susidūrimo nesiėmė reikiamų priemonių padėti vaikinui.

Po tragedijos dėl didelių dvasinių išgyvenimų pablogėjo vaikino artimųjų sveikata, o ypač jo motinos būklė.

Tragišką avariją sukėlusi kaunietė anksčiau jau buvo dusyk bausta už greičio viršijimą.

Teisme A.Statkevičiūtė atsiprašė vaikino artimųjų. Moteris teigė iš pat pradžių išgirdusi iš autobuso vairuotojo, jog jaunuolis išbėgo į gatvę.