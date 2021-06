Šiaulių apylinkės teismas antradienį pripažino vyriškį kaltu dėl 19 avarijų tyčinio sukėlimo ir už sukčiavimą bei turto sugadinimą nuteisė jį 2 metų laisvės apribojimo bausme. Be to, jis prarado 3 metus teisę vairuoti.

V.Slabovas įpareigotas būti namuose nuo 22 iki 6 val., dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, neatlygintinai išdirbti visuomenės labui 200 valandų.

Be to, šiaulietis įpareigotas atlyginti draudimo įmonėms beveik 20,5 tūkstančio eurų, o per jo sukeltas avarijas nukentėjusiems žmonėms – beveik 2 tūkstančių eurų žalą.

Bendras civilinis ieškinys buvo didesnis – 27 tūkstančiai eurų, bet bylą nagrinėjęs teisėjas Martynas Galvičius pripažino, jog dėl 6 avarijų nepakanka įrodymų. Todėl šie epizodai buvo išbraukti.

Dėl pandemijos ši didelio atgarsio sulaukusi byla buvo pabaigta nagrinėti nuotoliniu būdu.

Tikėjo esąs nekaltas

Pirmąsyk prieš teismą stojęs V.Slabovas kaltės nepripažino ir tikino, kad kalčiausi – godūs draudikai.

Jis atsakomybės kratėsi ir per ikiteisminį tyrimą, ir teisme, bet šiauliečio kaltę pavyko įrodyti liudytojų, nukentėjusiųjų parodymais, kitais surinktais įkalčiais.

Jaunas vyriškis buvo kaltinamas per kelerius metus sukėlęs net 25 eismo įvykius ir melžęs draudimo kompanijas. Byloje, kurioje nukentėjusiaisiais pripažinti 6 asmenys ir 7 draudimo kompanijos.

Paklaustas, ką darys, jei teismas įpareigos atlyginti milžinišką žalą, šiaulietis „Lietuvos ryto“ žurnalistui ramiai atsakė: „Ne, tiek tikrai nepriteis“.

Turėjo „medžioklės“ vietas

Per ikiteisminį tyrimą pareigūnai nuveikė milžinišką darbą – reikėjo išaiškinti visų autoįvykių, į kuriuos pateko V.Slabovas, aplinkybes. Tad vien kaltinimui perskaityti prokurorui prireikė daugiau kaip valandos.

Tiesa, be advokato teisme pasirodžiusiam teisiamajam kaltinimai kėlė tik ironišką šypseną.

Paskelbus kaltinamąjį aktą, paaiškėjo, kad šiaulietis į avarijas patekdavo ir tam tikrose vietose. Itin dažnai skambėjo automobilių stovėjimo aikštelių prie „Bruklino“ prekybos centro Šiauliuose ir prie Panevėžio pakraštyje esančios prekybos centro „Babilonas.

Kartojosi ne tik techninių autoįvykių vieta, bet ir būdas. Bene dažniausiai avarijos įvykdavo, kai į V.Slabovo mašiną atsitrenkdavo dešinės rankos taisyklės nepaisiusio vairuotojo automobilis.

Kitas būdas – patykoti, kol netoliese važiuojanti mašina ims rikiuotis į gretimą eismo juostą.

Mėgo „Opel“ automobilis

Teisiamasis turėjo pamėgtą automobilį – dažniausiai į avarijas patekdavo senutėliu kelių šimtų eurų vertės „Opel Vectra“. Tokių lūženų vyriškis nuo 2017 m. vasario iki 2018 m. pabaigos buvo įsigijęs net 10.

Dauguma „Opel“ automobilių buvo panašios komplektacijos, pagaminimo metų, net spalvos.

Avarijos pylėsi tarsi iš gausybės rago, tarp kai kurių nebuvo nė savaitės pertraukos. Per prokurorų ištirtą laikotarpį šiaulietis turėjo 15 automobilių, su kuriais pateko į 25 technines avarijas.

Teisme aptemo atmintis

Dažniausiai naujai įsigyta mašiną V.Slabovas apdrausdavo tik mėnesiui. Paprašytas paaiškinti šią aplinkybę, šiaulietis aiškino, kad taip elgėsi dėl neva nesąžiningus įkainius taikančių draudikų.

Jam sunkiai sekėsi paaiškinti, ką avarijos dienomis jis veikdavo Panevėžio prekybos centre, ką pirko, kur buvo užėjęs. Atmintis šiauliečiui pritemdavo ir ėmus klausinėti, kur pirko detales sulamdytoms mašinoms remontuoti.

V.Slabovas nepasitikėjo serviso meistrais ir per avarijas sudaužytus bamperius, žibintus keisdavo pats. Šiaulietis negalėjo pasakyti, kur remontavo mašinas – tikino tai daręs kurio nors daugiabučio kieme ar neįvardinto draugo garaže.

Šiauliečiui atmintis užtemdavo, paklausus, kur pirko reikiamas detales. V.Slabovas aiškino jų ieškojęs internete, o pardavėjo kontaktų neprisiminė.

Atkreipė draudikų dėmesį

V.Slabovas teisme elgėsi gana įžūliai – garsiai stebėjosi, kad kiti vairuotojai neišmano Kelių eismo taisyklių ir net bandė juos auklėti.

Šiaulietis apstulbusiems nukentėjusiesiems paaiškindavo apie lygiavertėse sankryžose taikomą dešiniosios rankos taisyklę.

Situacijos, į kurias patekdavo V.Slabovas, buvo tokios panašios, kad stebėjosi ir prokuroras Artūras Karjakinas, ir teisėjas M.Galvičius. Teisiamojo ne kartą buvo klausta, kodėl nepasidarė atsargesnis, laiku nepaspaudė stabdžio.

Būtent avarijų dažnis ir įklampino šiaulietį, mat į tai dėmesį atkreipė draudikai. Draudimo kompanijos „Lietuvos draudimas“ specialistai pastebėjo, kad porą metų V.Slabovas nuolat tampa nukentėjusiuoju.

Pasidomėjus dar plačiau, paaiškėjo, kad nukentėjusiojo statusas jam nuo 2015 m. buvo suteiktas net 25 kartus. Tiesa, avarijos pasipylė ne iš karto – iš pradžių jų būdavo po vieną per metus, bet nuo 2017-ųjų jos kartojosi kone kas mėnesį, kai kada – net ne po kartą.

Teismui pakako įkalčių

Bylą išnagrinėjęs teisėjas M.Galvičius atmetė teisiamojo pasiteisinimus kaip gynybinę versiją. Teisėjas pažymėjo, kad kaltė visiškai rodyta tiek liudytojų parodymais, tiek kitais surinktais įkalčiais.

„Kaltinamojo vairuojamų automobilių susidūrimai įvyko ne dėl neatsargumo, nukentėjusiesiems ir liudytojams pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, bet sąmoningai kaltinamajam siekiant realizuoti savo sumanymus neteisėtai gauti draudimo išmokas iš draudimo bendrovių“, – sakė teisėjas M.Galvičius.

Anot teisėjo, kaltinamasis suprato, kad kitų į autoįvykį patekusių automobilių vairuotojai bus laikomi kaltininkais, ir turėjo galimybę avarijų išvengti, bet tyčia to nepadarė.

Tiesa, šis nuosprendis dar neįsigaliojo, o nuteistasis turi teisę jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.