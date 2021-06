Trečiadienį LAT turėjo skelbti lemiamą verdiktą 16-mečio Aleksejaus Stoletovo žūties byloje, kurioje kaltinimai pareikšti vaikiną prabangiu automobiliu „Audi Q5“ suvažinėjusiai 32 metų kaunietei Aidai Statkevičiūtei.

Paauglys buvo mirtinai sužalotas Kaune, Šančių rajono pėsčiųjų perėjoje – vairuotoja viršijo greitį, net prieš perėją nesulėtino automobilio, tačiau šio miesto teismai įžvelgė apibusę kaltę – esą vaikinas bėgo per perėją, ir šis neatsargus poelgis turėjo įtakos tragiškai avarijai kilti.

Sprendimus apskundę žuvusio vaikino tėvai siekia, kad šis traktavimas būtų pašalintas, o sūnų pražudžiusiai vairuotojai būtų skirtas realus laisvės atėmimas.

Aukščiausiasis teismas verdiktą būtų skelbęs jau šiandien, tačiau teisėjo A.Daugėlos nuotykiai kelyje apvertė aukštyn kojom 16-mečio žūties bylą.

A.Daugėla priklausė paauglio artimųjų skundą nagrinėjusiai teisėjų kolegijai, tačiau paskelbimo išvakarėse sustabdžius jo įgaliojimus, kolegija nebegali rinktis ir skelbti verdikto.

Aukščiausiojo teismo atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Rimantė Kraulišė naujienų portalui lrytas.lt pranešė, jog vietoje A.Daugėlos paskyrus kitą kolegijos narį, byla šiame teisme bus nagrinėjama iš naujo.

Tikriausiai bus rengiamas pakartotinis teismo posėdis, tačiau kada jis įvyks, dar neaišku.

Pranešė apie pavojingą teisėjo manevravimą

Trečiadienį Kauno apygardos prokuratūros atstovė spaudai Gabrielė Petkuvienė informavo lrytas.lt, jog dėl vairavimo išgėrus yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. A.Daugėlai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,82 prom. alkoholio).

Įtarimai teisėjui prieš vidurdienį dar nebuvo pareikšti, nes jam dar nebuvo panaikinta teisinė neliečiamybė.

Šiuo metu A.Daugėlos įgaliojimai sustabdyti. Sprendimą dėl jo atleidimo priims prezidentas Gitanas Nausėda, sulaukęs Teisėjų tarybos patariamojo pobūdžio kolegos veiksmų įvertinimo. Darbe trečiadienį jis nepasirodė.

Tyrimui dėl vairavimo išgėrus vadovaujantis Kauno prokuroras Edvinas Alosevičius portalui lrytas.lt sakė, jog apie pavojingai manevruojantį automobilį „Mercedes Benz S 320“ greitkelyje ties Grabuciškėmis (Kaišiadorių r.) policijai telefonu pranešė vienas pilietis. Sustabdžius mašiną, paaiškėjo, jog prie vairo sėdi teisėjas.

Portalo žiniomis, teisėjas A.Daugėla tuo metu vyko namo į Vilnių. Pūsti į alkoholio matuoklį jis sutiko nesispyriodamas, darė tai du kartus.

Vaikino žūties tyrimas apaugo įtarimais

A.Stoletovo žūties aplinkybių tyrimas, jų nagrinėjimas teismuose apaugo mįslėmis ir įtarimais – buvo atlikta ne viena ekspertizė su skirtingomis išvadomis, 6 liudytojų parodymus nusvėrė keleivinio autobuso vairuotojo 71 metų Benedikto Aleknavičiaus žodžiai, naudingi „Audi Q5“ vairuotojai.

Viena liudininkų teisme prisiminė avarijos vietoje iš A.Statkevičiūtės lūpų išsprūdusią frazę, jog jos draugas viską sutvarkys.

Netrukus A.Statkevičiūtės bičiulis Simonas B. susitiko su 3-iojo maršruto autobuso vairuotoju B.Aleknavičiumi – būtent pastarojo liudijimai byloje tapo svarbiausi.

Kauno apylinkės ir Kauno apygardos teismams pripažinus apibusę kaltę, A.Statkevičiūtė atsakomybės neišvengė, tačiau Aleksejaus artimų įsitikinimu, lygtinė 3 metų laisvės atėmimo bausmė yra akivaizdžiai per švelni.

Tačiau labiausiai šeimą įskaudino abipusės kaltės įžvelgimas.

„Audi Q5“ vairuotoja prieš perėja privalėjo sulėtinti greitį, bet to nepadarė. Ekspertai iš pradžių nustatė, kad ji važiavo maždaug 56-68 kilometrų per valandą greičiu, bet vėliau įvertinus ir „Rimi“ prekybos vaizdo kameros įrašą, jis nustatytas dar didesnis – maždaug 80 kilometrų per valandą.