Įtariamas narkotines medžiagas perdavinėjo cigarečių pakeliuose, o sandėliavo apatiniuose

Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai pagal kriminalinės žvalgybos informaciją prie Vilniaus pataisos namų sulaikė du asmenis, vienas iš kurių bandė per įstaigos apsaugos tvorą permesti paketą, kaip įtariama su narkotinėmis medžiagomis.

Draudžiamą paketą sulaikytasis bandė įmesti į pataisos įstaigos teritoriją, kur laisvės atėmimo bausmę atlieka atvirosios kolonijos nuteistieji vyrai ir moterys bei nuteistieji, kuriems suteikta teisė be sargybos arba be palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

Neteisėtas „siuntinys“ tai – cigarečių „Marlboro“ pakelis, kurio viduje buvo įdėtas nedidelis akmenukas ir šalia jo į baltą popieriaus skiautę įsukti 6 folijos lankstinukai su juose esančia baltos spalvos medžiaga – galimai narkotine ar psichotropine.

Pareigūnai rado per apsauginę tvorą tik jau į laisvę permestą ir „Winston“ cigarečių pakelį su pinigais – galimai atlygiu už „siuntinį“. Cigarečių pakelyje buvo 41 euras ir 20 centų.

Apieškojus prie įkalinimo įstaigos tvoros sulaikytus vyrus, vieno jų apatinėse kelnaitėse aptiktas paketėlis su baltos spalvos milteliais – galimai narkotine ar psichotropine medžiaga, kuriuos pasvėrus svarstyklės parodė 22.562 gramo bei 40 paruoštų folijos lankstinukų, su neaiškios kilmės baltos spalvos milteliais, galimai su narkotine ar psichotropine medžiaga, kurią pasvėrus svarstyklės parodė 4.963 gramo.

Vienas sulaikytųjų jau suimtas 2 mėnesiams.