Muitininkai aptiko automobilyje paslėptus kontrabandinius rūkalus

Kaip pranešė Kauno teritorinė muitinė, sausio 12-ąją, iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities per Kybartų kelio postą į Lietuvą sunkiasvoriu automobiliu „Renault Magnum“ atvažiavęs Rusijos Federacijos pilietis V.S. muitinės pareigūnams deklaravo vykstantis be krovinio, žodžiu deklaravo gabenantis 20 vnt. cigarečių.

Muitinės pareigūnai patikrino automobilį mobiliąja rentgeno kontrolės sistema – tarp puspriekabės dugno ir daiktadėžės esančioje ertmėje rasta nedeklaruotų 1 500 pakelių cigarečių „NZ GOLD“, kurių bendra vertė su privalomais sumokėti mokesčiais –5 355 eurų.

Muitinės pareigūnai sulaikė cigaretes ir automobilį, o pažeidėjui surašė administracinio nusižengimo protokolą.

Už šią kontrabandą gresia piniginė bauda, nelegaliai gabentų tabako gaminių ir automobilio konfiskavimas.