Teismas nagrinės keturių vyrų veiklą, susijusią su narkotikų laikymu ir platinimu

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.

Tyrimo duomenimis, du šios bylos kaltinamieji – 34 m. tauragiškis A.K. ir ten pat gyvenantis 26-erių E.K., praėjusių metų vasarą automobiliu vyko iš Šilalės į Tauragę, kai patruliavę pareigūnai sustabdė juos patikrinimui. Apžiūros metu paaiškėjo, jog A.K. su savimi neteisėtai gabeno beveik 95 gramus narkotinės medžiagos – kanapių dervos, o jo bendrakeleivis E.K. – daugiau nei 9 gramus šios narkotinės medžiagos. Manoma, kad A.K. didelį narkotikų kiekį įsigijo iš Šilalėje gyvenančio asmens, su kuriuo jį supažindino kartu vykęs E.K. Pastarajam kaltinimai pareikšti už tai, kad padėjo A.K. įgyti narkotinės medžiagos ir už tų pačių kvaišalų įsigijimą iš A.K. Kaltinamasis A.K. teisme privalės atsakyti už tai, jog neteisėtai įgijo, laikė, gabeno didelį kiekį narkotinės medžiagos ir dalį jos išplatino kitam asmeniui.

Remiantis tyrimo duomenimis, kaltinamajam A.K. narkotinės medžiagos parduoti galėjo 29-erių metų Šilalės gyventojas A.N. Atlikdami tyrimą pareigūnai patikrino įtariamojo A.N. nuomojamą garažą, kuriame rado neteisėtai laikomą labai didelį kiekį įvairių narkotinių ir psichotropinių medžiagų – kanapių, kanapių dervos, MDMA, amfetamino. Surinkta duomenų, kad iš A.N. narkotinių medžiagų galėjo įsigyti ne tik tauragiškis A.K., bet ir dar vienas asmuo – 23 metų Šilalės rajone gyvenantis jaunuolis T.B., kuris už tai taip pat privalės atsakyti teisme.

Baudžiamasis kodeksas tam, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, numato laisvės atėmimą nuo dešimties iki penkiolikos metų. Tas, kas neteisėtai įgijo, laikė ar gabeno didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas platinti arba platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų. Baudžiamasis kodeksas asmeniui, kuris padėjo kitam asmeniui įsigyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, numato areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jų platinti asmenys griežčiausiai gali būti baudžiami laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.