Šiauliuose teisiami trys lietuviai – gabeno kokainą iš Brazilijos į Ispaniją

Narkotikų krovinio vertė – daugiau nei 164 tūkst. eurų.

Kai pranešė Šiaulių apygardos teismas, 2018 metų gruodžio 1 – gruodžio 13 dienomis lietuviai ir kiti ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys neteisėtai gabeno labai didelį kiekį narkotinių medžiagų.

Buvo susitarta dėl kokaino gabenimo iš Brazilijos San Paulo miesto į Ispanijoje esančią Valensiją.

Vykdydamas prisiimtus nusikalstamus įsipareigojimus J.J. į nusikalstamą veiką įtraukė M.J. bei pasiūlė jam už 1000 eurų atlygį iš užsienio valstybių į Europos Sąjungą paslėpus savo skrandyje, ar kitu būdu, atgabenti ne mažiau kaip kilogramą narkotinių medžiagų, arba užverbuoti kitus asmenis tai pačiai nusikalstamai veikai vykdyti.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, sutikęs su tokiu J.J. pasiūlymu, nes labai reikėjo pinigų, M.J. į šią nusikalstamą veiką įtraukė savo pažįstamą, buvusi kaimyną E.B., nes išsigando pats gabenti narkotikus savo skrandyje.

Bylos duomenimis, M.J. su E.B. sutarė, kad šis už 1000 eurų atlygį iš užsienio valstybių į Europos Sąjungą paslėpęs savo skrandyje atgabens ne mažiau kaip vieną kilogramą narkotinės medžiagos bei už papildomą 200 eurų atlygį užverbuos daugiau asmenų tai pačiai nusikalstamai veikai vykdyti.

Tačiau ir E.B. išsigando savo skrandyje gabenti narkotikus ir pasiūlė tai padaryti dar kitam asmeniui – S.O., kuris sutiko gabenti narkotikus ir perdavė savo asmens duomenis, kad galima būtų nupirkti jam lėktuvo bilietus.

Bylos duomenimis, 2018 metų gruodžio 5 dieną vienoje Rusijos kelionių agentūroje S.O. vardu įgijus lėktuvo bilietus maršrutu Palanga – Kopenhaga – Mančesteris – Kasablanka – San Paulas.

Vienu metu S.O. buvo persigalvojęs, norėjo atsisakyti rizikingos kelionės į Braziliją, tačiau bendrininkų buvo įkalbėtas vykti.

Tų pačių metų gruodžio 8 dieną S.O. buvo nuvežtas į Palangos oro uostą, jam buvo duoti 100 eurų kelionei, tarpusavio ryšiui palaikyti mobilaus ryšio telefonas, lėktuvo bilietai bei rūbai, tinkami kelionei.

M.J. buvo įpareigotas palaikyti ryšį su S.O. – telefonu paaiškinti, kaip šiam persėsti į oro linijų orlaivius, kad S.O. saugiai nuvyktų į Brazilijos San Paulo miestą, paimtų jam perduotas narkotines medžiagas ir atgabentų jas į Ispanijos Valensiją.

Gruodžio 9 dieną S.O. buvo jau San Paule. Vykdydamas M.J. jam telefonu perduodamus nurodymus, gruodžio 13 dieną viename viešbutyje S.O. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų paėmė kelioninį lagaminą su jame paslėptais daugiau kaip 1,5 kilogramo kokaino. Lagaminą užregistravo savo vardu ir pridavė atvykęs į San Paulo oro uosto bagažo skyrių bei išvyko maršrutu San Paulas – Kasablanka – Valensija.

Kaip nurodoma kaltinamajame akte, J.J. tų pačių metų gruodžio 13 dieną lėktuvu, maršrutu Ryga – Frankfurtas – Valensija nuvyko į Ispanijos Valensijos miesto oro uostą turėdamas tikslą paimti pas S.O. lagamine gabentas narkotines medžiagas – kokainą.

Tačiau S.O. į paskirties vietą Valensijoje neatvyko. Kaip vėliau paaiškėjo, lietuvis lemtingąją gruodžio 13-ąją Maroko Karalystės Kasablankos tarptautiniame oro uoste „Mohamet V De Casablanca“ kartu su bagaže paslėptais 1548 gramais narkotinės medžiagos – kokaino, kurio vertė 164 tūkst. 660 eurų, buvo sulaikytas šios Afrikos valstybės teisėsaugos pareigūnų.

Neilgai trukus Lietuvos pilietis S.O. Maroko pirminio Kasablankos teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu ir už padarytą nusikalstamą veiką nuteistas 30 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Lietuvis bausmę jau atliko ir šioje byloje yra kaip liudytojas.

Kaltinamasis J.J. per ikiteisminį tyrimą kaltu neprisipažino, teisme pareiškė parodymus duosiąs, kai bus apklausti kiti proceso dalyviai. Kaltinamieji E.B. ir M.J. kaltę pripažino ir teismui sutiko duoti parodymus. M.J. savo parodymus teismui jau davė.

Šioje byloje S.O. išklausytas kaip liudytojas. Vyras teigė pasinaudosiąs savo teisę parodymų neduoti, nes, anot jo, jam ir taip jau visko užtekę.

S.O. papasakojo apie tai, kas vyko Maroke po to, kai pareigūnų buvo sulaikytas Kasablankos oro uoste. Liudytojas pabrėžė, kad šioje Afrikos valstybėje neturėjo jokio advokato, jo žodžiais, tik po metų ir septynių mėnesių susisiekęs su mūsų šalies diplomatais, bet ir ten jam niekuo nepadėję.

Po sulaikymo S.O. oro uoste prabuvo dvi paras, kitą dieną jis buvo nuvežtas, kaip pats mano, pas prokurorą, kuris liudytojo teigimu, buvęs rusakalbis, tad, šiek tiek pavykę susikalbėti rusiškai. Liudytojas tikino, kad proceso metu jam niekas nieko nevertė. Anot jo, toje šalyje nėra taip, kaip pas mus, kad klausinėtų, ten viskas vykstą labai abstrakčiai ir greitai.

S.O. įsitikinimu, jeigu toje šalyje neturi pinigų, niekas neužsiima nei dokumentų vertimu, nei gynyba – ten esą klesti korupcija. Taigi, pasak S.O., per teismo procesą jis vertėjo neturėjęs.

Liudytojas patikslino, kad, gal tik po 15 teismo posėdžių jam šiaip taip suradę vertėją iš Italijos. Jis, liudytojo teigimu, irgi nelabai gerai mokėjęs arabų kalbą, bet mokėjo rusiškai, susikalbėjo su teisėju bei advokatu lyg ir prancūzų kalba, tad, jis viską išversdavęs. Tačiau taip buvę tik vieną kartą, kai vyko paskutinis posėdis. Liudytojas prisiminė, kad teismo proceso pradžioje buvęs rusų kalbos vertėjas. S.O. teigė, kad tąkart jis teisėjui aiškinęs, jog jis esąs lietuvis, kad ne rusas, bet anot S.O., toje Afrikos šalyje jie visi galvoja, kad Baltijos šalys yra Rusija.

Nuosprendžio S.O. neskundęs, nes nemokėjo arabų kalbos.

Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, S.O. teigė, kad po sulaikymo visas lagaminas buvo išardytas, patikrinti visi daiktai, tarp kurių drabužiai, kosmetinė. Narkotikai buvę rasti drabužiuose. Liudytojas tvirtino, kad kokaino ekspertizė buvusi atlikta jo akyse, įvykio vietoje – pareigūnų rastas kokainas buvęs supakuotas į maišelius.

Kaip patikslino S.O., lemtingąją dieną ekspertizę pareigūnai atlikę ne su lakmuso popierėliais – viskas buvo pilama į labai mažą buteliuką – mėgintuvėlį. S.O. kalbėjo, kad iš pradžių jam buvusi paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, vėliau ji sumažinta iki dviejų su puse metų. S.O. tvirtino, kad teismas vietoje realios laisvės atėmimo bausmės jam galėjęs paskirti 25 tūkstančių eurų baudą, tačiau lietuvis bylą nagrinėjusiam teisėjui atsakė, kad tokių pinigų jis tiesiog neturįs.

Vyras teigė kaltu prisipažino tikėdamasis, kad tai teismas pripažins jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Anot liudytojo, tada nebuvę dėl ko ginčytis, nes, jo žodžiais, narkotikai buvo rasti jo lagamine, tai buvę akivaizdu. S.O. tvirtino, kad savo bausmę jau atlikęs ir dabar norįs ramiai gyventi. Jis pridūrė, kad jo artimieji net trejus metus nežinojo, kur jis esąs, nes išvažiuodamas iš namų tėvams pasakęs, jog vyksta į draugų vestuves.

Kelias atgal į savo tėvynę, pasak liudytojo, buvo nelengvas. Maroko Karalystės sostinėje Rabate S.O. susirado Lenkijos, jis lietuviui padėjo nusigauti iki Paryžiaus. Pasak liudytojo, tuščiomis kišenėmis porą naktų jam tekę praleisti tiesiog prie Eifelio bokšto.

Artimiausiame teisiamajame posėdyje, kuris vyks ketvirtadienį, numatoma tęsti liudytojų apklausą.