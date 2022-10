Radviliškio r. pareigūnams įkliuvo į pataisos namus negrįžęs nuteistasis su kvaišalais

Jis buvo pričiuptas ir grąžintas į bausmės atlikimo vietą dar su didesniu gresiančių bausmių kraičiu, nes per tas dvi paras sugebėjo padaryti dar vieną nusikalstamą veiką. Dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, be to, dėl negrįžimo į įkalinimo vietą taip pat numatoma baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimas apie tai, jog du Alytaus atvirosios kolonijos nuteistieji, turintys teisę išeiti už pataisos įstaigos ribų darbo arba apsipirkimo tikslais, spalio 22 d. buvo išleisti į parduotuvę ir iš jos nesugrįžo, Lietuvos policijos pareigūnus pasiekė tą pačią dieną. Kadangi vienas jų, 36 metų nuteistasis, yra iš Šeduvos miestelio Radviliškio rajone, tad Šiaulių apskrities policijos pareigūnai minėtoje vietovėje dirbo ypatingo budrumo parengtyje.

Spalio 24-osios vakare Šeduvoje jie sustabdė patikrinti automobilį „Opel Zafira“. Transporto priemonę vairavo moteris, o šalia jos sėdėjo iš atvirosios kolonijos pasišalinęs vyras. Pasirodo, vairuotojo paslaugą nuteistajam teikė jo žmona. Apžiūrėjus automobilį ir ieškomą asmenį, pareigūnai jo striukės kišenėje rado lankstinuką su augalinės kilmės, įtariama, narkotine medžiaga ir plastikinį maišelį su baltais milteliais, kurie, įtariama, taip pat yra kvaišalai.

Taigi vyras, laisvėje pabuvęs vos dvi dienas, sugebėjo „susiveikti“ naują nusikalstama veiką.

Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šeduvis sulaikytas ir grąžintas į Alytaus atvirąją koloniją.

Dėl neteisėto pasišalinimo iš pataisos įstaigos jam gresia irgi baudžiamoji byla.

Tas, kas atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, pabėgo iš jo laikymo vietos, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Taigi bėglys pats save pasmerkė nelaisvės termino prailginimui.