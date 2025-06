Teismas nustatė, kad nusikaltimas padarytas praėjusių metų gruodžio 18-osios vėlų vakarą Radviliškio mieste. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio radviliškietis tyčia peiliu subadė pažįstamą moterį. Kaip konstatavo medicinos ekspertai, moteriai peiliu buvo padaryti 42 trauminiai poveikiai įvairiose kūno vietose, tai nukentėjusiajai sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą. Ši nelaimė įvyko abiem pažįstamiems vartojant alkoholinius gėrimus.

Per ikiteisminį tyrimą iš pradžių A.S. teigė nusikaltimo aplinkybių negalintis prisiminti, nes buvo neblaivus. Galvojęs, kad draugė galėjo pati save žaloti ir jam įdurti, nes jam buvusi sužalota kairė ranka.

Vėliau vyras savo kaltę pripažino, gailėjosi, kad sunkiai sužalojo draugę, teigė, jog lemtingą dieną su drauge gėrė alų ir degtinę, o jis dar ir raminamuosius vaistus gėrė, kuriuos vartoja seniai ir juos skiria gydytojas. Visų įvykio detalių neprisiminė, neneigė, kad peiliu draugei įdurti galėjo ir tuo metu, kai ji gulėjo ant grindų. O pamatęs, kad namie daug kraujo, iškvietė greitąją medicinos pagalbą, nes išsigando.

Nukentėjusioji patvirtino, kad su A.S. yra pažįstami, draugai. Minėtą vakarą vartojo alkoholinius gėrimus. Moteris neprisiminė, dėl ko kilo konfliktas, kurio metu sugėrovas išsitraukė peilį iš stalčiaus ir ėmė ją badyti. Ji jau nebegalėjo šaukti ir nieko nesakė, nežino, kas jam pasidarė.

Moteris patvirtino, kad sugėrovas iškvietė greitąją pagalbą. Ji dar girdėjusi, kaip A.S. sakęs, kad „ji pati save badė“.

Bylą išnagrinėjęs teismas nurodė, kad be kaltinamojo A.S. prisipažinimo, radviliškiečio kaltė įrodyta nukentėjusiosios parodymais, jog ją be jokios priežasties peiliu sužalojo būtent kaltinamasis A.S.

Teismo įsitikinimu, konstatuotina, kad kaltinamasis veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia ir todėl atsako pagal kilusius padarinius. Šiuo konkrečiu atveju pagal nustatytas aplinkybes matyti, kad kaltinamasis A.S. pats iškvietė greitąją pagalbą, t.y. sužalojęs nukentėjusiąją peiliu, savarankiškais veiksmais bandė išvengti dar sunkesnių padarinių, nors turėjo realią galimybę sukelti padarinius ne tik kito asmens sveikatai, bet ir gyvybei.

Kaltinamojo A.S. veikoje nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios ir dvi atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės: jis aktyviais veiksmais bandė išvengti sunkesnių padarinių – iškvietė greitąją medicinos pagalbą, prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi.

A.S. baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, antra – teismo pripažintas recidyvistu.

Už padarytą nusikaltimą teismas A.S. paskyrė ne tik 5 metų laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis Šiaulių teritorinei ligonių kasai turės sumokėti 1 781 eurą už nukentėjusiosios gydymą.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.