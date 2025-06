Teismas toliau skelbia dėl „Ikea“ padegimo teisiamo ukrainiečio parodymus

Jie skelbiami verčiant į rusų kalbą, todėl procesas užtrunka. Be to, kaltinamasis per ikiteisminį tyrimą davė išsamius parodymus, jis buvo apklaustas maždaug 10–11 kartų, todėl jų apimtis yra nemaža.

Vienas posėdis, per kurį buvo skelbiami parodymai, vyko gegužės pabaigoje, kitas – ketvirtadienį.

„Kitą posėdį turėtume pabaigti parodymų garsinimą, tada teismas spręs dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo“, – Eltai sakė kaltinimą šioje byloje palaikantis Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Uldukis.

Toliau terorizmo nusikaltimais kaltinamo ukrainiečio parodymai bus skelbiami per posėdį liepą. Tikimąsi, kad šiame posėdyje parodymų skelbimas bus baigtas ir bus sprendžiama dėl tolesnės proceso eigos.

„Manau, kad yra galimybės atlikti sutrumpintą įrodymų tyrimą“, – sako prokuroras.

Sutrumpintas įrodymų tyrimas reiškia, kad teisiamajam neginčijant kaltės, liudytojai į posėdį nebūtų kviečiami, o kaltinamasis gali tikėtis trečdaliu mažesnės bausmės.

Kadangi nusikaltimo padarymo metu kaltinamasis buvo nepilnametis, jo byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.

Vaikinui yra išduotas Europos arešto orderis dėl procesų, vykstančių Lenkijoje, todėl vėliau jis gali būti perduotas šiai valstybei.

„Tyrimo pačioje pradžioje parodymai nebuvo visiškai nuoseklūs, bent jau teisme duoti parodymai iš esmės atitinka kaltinimą, kurie jam suformuluoti teisme, tai esminė aplinkybė dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo teisme“, – sakė kaltintojas.

ELTA primena, kad kovą prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienam Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje prekybos centre „Ikea“ sukelto gaisro. Galimai įvykdyto nusikaltimo metu kaltinamasis buvo nepilnametis. Bylos duomenimis, parduotuvėje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, kuris kitą dieną sukėlė sprogimą ir gaisrą. Teisėsauga šį įvykį vadina teroristiniu išpuoliu.

Anot prokuratūros, nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė žmonės, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Su „Ikea“ padegimu siejamas dar vienas žmogus, tačiau jis sulaikytas ir bus teisiamas Lenkijoje.

Teisėsaugos duomenimis, jaunuoliams buvo pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.

Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3–4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų Rusijoje. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.

Kaip skelbė prokuratūra, įtariama, kad „Ikea“ padegimu kaltinamas ukrainietis anksčiau vyko į Lenkiją, kur slapto susitikimo metu įsipareigojo padegti bei susprogdinti prekybos centrus, esančius Lietuvoje bei Latvijoje.

Teisėsaugos duomenimis, jaunuolis, rengdamasis įgyvendinti teroristinius aktus, rinko bei šifruoto ryšio kanalais perdavinėjo kitiems teroristinės grupės nariams informaciją, svarbią planuojant teroro aktus, analizavo ir tikrino teroristinio akto įgyvendinimo galimybes bei atsitraukimo kelius.

Anot prokuratūros, vyras praėjusių metų gegužės 13 d. autobusu išvyko į Rygą, tačiau policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnų buvo sulaikytas prie Panevėžio. Sulaikymo metu buvo rastos ir Rygoje planuotam teroro aktui surengti skirtos priemonės.

Byloje jaunuoliui pareikšti kaltinimai dėl teroro akto įvykdymo, mokymosi teroristiniais tikslais, veikimo teroristiniais tikslais ir neteisėto disponavimo sprogmenimis.