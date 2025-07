Pasieniečiai sulaikė pusketvirto šimto į Latviją iš Baltarusijos patekusių ir Vakarus traukusių migrantų

Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio – birželio laikotarpiu, yra išaugęs pustrečio karto. 2024 m. pirmą pusmetį buvo sulaikyta 140 tokių atėjūnų.

Tarp šiemet įkliuvusių pusketvirto šimto užsieniečių daugiausiai buvo Somalio (150) ir Afganistano (53) piliečių.

Somaliečių skaičius šiemet yra ypač išaugęs – per visus 2024 m. jų buvo sulaikyta 52. Lietuvos pasieniečių apklausiami Somalio piliečiai dažniausiai nurodo tokį maršrutą, kuriuo jie bando pasiekti Vakarų Europą: iš Somalio per JAE (Dubajų) vykstama į Rusiją (Maskvą), iš pastarosios – į Baltarusiją, tuomet nelegaliai braunamasi į Latviją.

Taip pat nemažai somaliečių nurodo iš savo šalies per Dubajų atvykę tiesiai į Baltarusiją, tada nelegaliai perėję sieną į Latviją.

Į neteisėtą žmonių gabenimą įsitraukę asmenys dažniausiai stengiasi užtikrinti įsibrovėlių į Latviją pasitikimą prie jos sienos su Baltarusija arba prie Latvijos užsieniečių apgyvendinimo vietų ir gabenti juos iš šios šalies tikslo valstybių Vakarų Europoje, dažniausiai Vokietijos, link.

Be abejo, šis kelias iš Latvijos planuojamas per ES vidaus sienas, kur nuolatinė kontrolė neatliekama, t. y. per Lietuvą ir Lenkiją.

Neteisėti migrantai iš Latvijos neteisėtai vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais renkasi ir maršrutinius autobusus.

Dalis migrantų būna tie, kuriuos Latvijos pasoieniečiai sulaiko ir kurie tuomet šioje šalyje pasiprašo prieglobsčio. Pradėjus tokių prašymų nagrinėjimo procedūras jie nelaukia sprendimų, o iš anksto suplanavę neteisėtai sprunka iš Latvijos ir taip pat bando per Lietuvą bei Lenkiją vykti minėtu nelegaliu maršrutu.

Iš šiemet sulaikytų 352 vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų 157 įkliuvo Lietuvos pareigūnams, 195 – Lenkijos. Tokius atėjūnus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms iš Latvijos.

Per pirmus 6 šių metų mėnesius dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pradėjo 25 ikiteisminius tyrimus. Buvo sulaikytas 31 migrantų gabentojas. Absoliučioje daugumoje tokių atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos, vienu atveju – iš Lenkijos.

Tarp Lietuvos pasieniečių sulaikytų neteisėtus migrantus gabenusių asmenų pagal pilietybes daugiausiai buvo Ukrainos (12), Latvijos (4) ir Lietuvos bei Moldovos (po 3) piliečių.

Šiemet Latvija ir toliau patiria nemažą Baltarusijos organizuojamos neteisėtos migracijos spaudimą. Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusija 5 914 migrantų.

Tai 6,7 karto daugiau nei bandymų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 890 atėjūnų.

Beje, į Lenkiją šiemet nesėkmingai brovėsi dar daugiau migrantų – 14 975.