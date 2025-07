Per liūtį už pakarpos Vilniaus centre sugautas motociklininkas buvo girtas – gresia iki metų kalėjimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 18 d. apie 17 val. 18 min., Vilniuje, Gynėjų g., girtas vyras (gim. 1996 m.) vairavo motociklą „Triumph Tiger 900“.

Policija praneša, kad motociklininkui 2,80 prom. girtumas.

Šio motociklininko sulaikymą Vilniaus centre užfiksavo ir vaizdo įrašą redakcijai perdavė skaitytojas Martynas.

„Lyjant smarkiam lietui pamačiau vienu motociklu važiuojančiu ir sankryžoje sustojusius du vaikinus. Už jų sustojo policijos automobilis. Pareigūnai įjungė švyturėlius, sirenas ir per garsiakalbį pareikalavo pasitraukti į šoną. Motociklas pradėjo judėti į priekį, tuo metu iš policijos autobusiuko iššoko pareigūnė, pribėgo prie motociklo ir už pakarpos sučiupo vairuotoją. Taip ji motociklo ekipažą nulydėjo į šoną ir pradėjo su jais aiškintis“, – situaciją apibūdino Martynas.

Redakcijai perduotame vaizdo įraše matyti ir visa kuriozinė situacija – Gynėjų g. motociklą nulydėjusi į šoną, policininkė iš karto iš spynelės ištraukė raktelį. Vairuotojas buvo kuriam laikui uždarytas į tarnybinio policijos automobilio laikino sulaikymo patalpą, o keleivis liko laukti šalia.

Jei norite paskaityti daugiau apie šį sulaikymą, spauskite čia

Vilniaus policijoje redakcijai teigė, kad motociklininkas galėjo būti sulaikytas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, tačiau tikslios informacijos buvo siūloma šiek tiek palaukti.

Vaizdo medžiagoje matyti, kad ir motociklo vairuotojas, ir keleivis važiavo be jokių apsaugų ir be šalmų. Tuo tarpu KET nurodo, kad važiuojant motociklu, šalmas yra privalomas. Už važiavimą be šalmo įstatymai numato baudą.

Šeštadienio rytą Vilniaus policija informavo, kad motociklo vairuotojas be kita ko buvo ir girtas.

Kadangi motociklininkas į alkotesterį pripūtė daugiau nei 1,5 prom., buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Motociklą vairavusiam vyrui gresiai iki metų kalėjimo.