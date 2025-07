Pasienio ruože įkliuvo girtas ir teisę vairuoti praradęs varėniškis

Pirmadienio naktį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai ties Kabelių kaimu (Varėnos r.) patikrinti sustabdė automobilį „Hyundai Terracan“. Visureigį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 63-ejų varėniškis, kartu važiavo 56-erių vyras, irgi vietos gyventojas.

Vos atsivėrus sustabdyto automobilio durelėms, į pasieniečius padvelkė alkoholio tvaikas. Tokį įtarimą sustiprino nesmarkiai artikuliuota vairuotojo kalba ir laikysena.

VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuoti transporto priemonės vyras neturi teisės, nes ją yra praradęs.

Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad abu varėniškiai pasienio ruože atsidūrė neturėdami VSAT išduotų leidimų ir be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą įstatyme numatytas įspėjimas arba 40–90 eurų bauda.

Į įvykio vietą atvykus Varėnos policijos pareigūnų ekipažui, vairuotojo girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju iškvėpimu vyras įpūtė 1,29 promilės, antruoju – 1,24 promilės, o tai atitinka lengvą girtumo laipsnį.

Girtą vairuotoją ir jo automobilį išsigabeno policijos pareigūnai, kurie ir tirs įvykio aplinkybes.