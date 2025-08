Keturi vyrai iš klaipėdiečio reikalavo grąžinti skolą: auka buvo pririšta prie automobilio ir tampoma žeme

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 metų sausio 9-osios vakarą keturi kaltinamieji – 24, 23, 19 ir 18 metų amžiaus – veikdami bendrininkų grupėje, atvyko pas nukentėjusįjį į butą Klaipėdoje ir, panaudoję psichinę prievartą, pareikalavo vykti su jais.

Vyras, išsigandęs galimo fizinio smurto, pakluso. Įtariama, kad nukentėjusysis buvo nuvežtas už miesto, kur bendrininkai jį surišo virvėmis, pririšo prie automobilio ir apie vieną kilometrą tempė žeme, važiuodami maždaug 50 km/val greičiu.

Kaltinamieji tyčiojosi iš nukentėjusiojo ir reikalavo grąžinti skolą. Po įvykio vyrui buvo nustatyti daugybiniai kūno nubrozdinimai. Vėliau jis buvo parvežtas atgal į Klaipėdą, kur jam dar buvo suduoti smūgiai į galvą.

Visiems kaltinamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos dėl neteisėto laisvės atėmimo ir savavaldžiavimo. Už šiuos nusikaltimus gresia laisvės atėmimas iki 5 metų.

Be to, 23 metų vyras papildomai kaltinamas neteisėtu nešaunamojo ginklo – savadarbio kasteto – laikymu ir nešiojimu. 19-mečiui pareikšti kaltinimai dėl psichotropinių medžiagų laikymo be tikslo platinti bei dėl šaunamojo ginklo – dujinio pistoleto – laikymo neturint leidimo.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.