Girtas vairuotojas Lazdijų r. įlėkė į krūmus ir pats susižalojo

2025 m. rugpjūčio 7 d. 10:28
Lazdijų policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi incidentą, kuomet girtas vairuotojas automobiliu įskriejo į krūmus ir pats susižalojo.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 17 val. Lazdijų r., Veisiejų seniūnijoje, Šadžiūnų kaime, girtas vyras (gim. 1988 m.) vairavo automobilį „Renault Twingo“, kurio nesuvaldė, nuvažiavo nuo nuo kelio ir atsitrenkė į šalikelėje esančius krūmus.
Po avarijos vairuotojui nustatytas 3,43 prom. girtumas.
Eismo įvykio metu apgadintas automobilis, sužalotas automobilio vairuotojas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
