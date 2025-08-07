Kauno rajono gyventojo namuose rasta neteisėtai laikomų ginklų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 6 d. apie 13 val. 40 min. Kauno r., Karmėlavos II kaime, policijos pareigūnams tikrinant informaciją dėl galimai neteisėtai laikomų ginklų, vyro (gim. 1977 m.) namuose, rasti ir paimti penki pneumatiniai šautuvai.
Vyrui įteiktas šaukimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.