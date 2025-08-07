Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Kauno rajono gyventojo namuose rasta neteisėtai laikomų ginklų

2025 m. rugpjūčio 7 d. 11:16
Kauno rajono gyventojo namuose radę neteisėtai laikomų ginklų Kauno pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 6 d. apie 13 val. 40 min. Kauno r., Karmėlavos II kaime, policijos pareigūnams tikrinant informaciją dėl galimai neteisėtai laikomų ginklų, vyro (gim. 1977 m.) namuose, rasti ir paimti penki pneumatiniai šautuvai.
Vyrui įteiktas šaukimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.
