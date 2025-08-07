Sukčiai vėl rado lengvatikių, nusikaltėlių pelnai vėl siekia dešimtis tūkstančių eurų

Kaip pranešė Polciijos departamentas, rugpjūčio 6 d. apie 13 val. 23 min. į Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK kreipėsi vyras (gim. 1955 m.), kuris pareiškė, kad rugpjūčio 5 d. apie 16 val. Plungės r., Kaušėnų kaime, būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie bendravo rusų ir lietuvių kalbomis.
Skambinusieji prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais bei apgaulės būdu išviliojo 29 700 eurų.
Taip pat rugpjūčio 6 d. apie 9 val. 49 min. į Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos m. PK kreipėsi moteris (gimusi 1959 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 5 d. Klaipėdoje, Statybininkų g., būnant namuose, paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 29 215 eurų.
Tą pačią dieną apie 13 val. 15 min. į Kauno apskrities VPK Kauno m. Žaliakalnio PK kreipėsi vyras (gim. 1967 m.), kuris pareiškė, kad nuo sausio 31 d. iki liepos 14 d. Kaune, Žeimenos g., skambino nepažįstami rusų kalba bendraujantys žmonės, kurie pasiūlė investuoti ir apgaulės būdu iš jo išviliojo 30 000 eurų.
Tauragės apskrities VPK praneša, kad dar liepos 12 d. Šilalės rajono gyventojas (gim. 1981 m.) programėlėje nusipirko kriptovaliutos ir ją pervedė kitam žmogui, kuris pažadėjo uždirbti pelną.
Tačiau pranešėjas negavo nei pelno, nei gali atgauti investuotą kriptovaliutą. Nuostolis 294 eurai.
Liepos 31 d. irgi Šilalės rajone gyventoja (gimusi 1951 m.) pastebėjo, kad birželio 11 d. iš jai priklausančios banko sąskaitos, apgaulės būdu, buvo nuskaičiuoti pinigai ir pervesti į kitą banko sąskaitą.
Moteris patyrė 3 000 eurų nuostolį.
Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
