Švenčionių policija bando išsiaiškinti ar tikrai vietos gyventojas prieš 7 mėnesius smurtavo prieš dukrą

2025 m. rugpjūčio 7 d. 10:03
Lrytas.lt
Švenčionių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi vietos gyventojo santykius su nepilnamete dukra. Tyrimas pradėtas po to, kai policijai buvo pranešta apie galimą smurtą prieš nepilnametę. Tačiau situaciją labai sunkina tai, kad nuo galimo incidento praėjo daugiau nei 7 mėnesiai.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. pranešimas, kad Švenčionių r., vyras (gim. 1992 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Kol kas net neaišku ar vyras iš tiesų smurtavo. Jei tai įvyko iš tiesų, viską sunki tai, jog nuo galimo incidento praėjo daugiau nei 7 mėnesiai. 
Policijai pateiktame pranešime nurodoma, kad dar liepos 23 d. vaiko teisių specialistus pasiekė informaciją, jog daugiau nei prieš 7 mėnesius vyras galėjo smurtauti prieš dukrą.
Apie tai policija buvo informuota tik rugpjūčio 6 d.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
