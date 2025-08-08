Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Lietuvos dienaKriminalai

Du vyrai Šilutės r. gąsdino vieną moterį – kelią užblokavo dviem automobiliais

2025 m. rugpjūčio 8 d. 11:36
Lrytas.lt
Šilutės policija aiškinasi incidentą, kuomet du vyrai dviem automobiliais užblokavo kelią moters automobiliui.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, dar rugpjūčio 1 d. apie 20 val. 20 min. Šilutės r., Žalgirių kaime, Rusnės g. ir Gulbinų g. sankryžoje, vyras (gim. 1977 m.), vairuodamas automobilį „Volvo XC70“, ir kitas vyras (gim. 1986 m.), vairuodamas kitą automobilį „Volvo XC70“, tyčia įžūliais veiksmais iš chuliganiškų paskatų, pavojingai manevruojant automobilius ir užkirsdami kelią sustabdė automobilį „VW Passat“, kurį vairavo moteris (gimusi 2002 m.).
Dėl ko vyrai taip pasielgė, kol kas neaišku.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasŠilutės rajonasikiteisminis tyrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.