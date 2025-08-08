Du vyrai Šilutės r. gąsdino vieną moterį – kelią užblokavo dviem automobiliais

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, dar rugpjūčio 1 d. apie 20 val. 20 min. Šilutės r., Žalgirių kaime, Rusnės g. ir Gulbinų g. sankryžoje, vyras (gim. 1977 m.), vairuodamas automobilį „Volvo XC70“, ir kitas vyras (gim. 1986 m.), vairuodamas kitą automobilį „Volvo XC70“, tyčia įžūliais veiksmais iš chuliganiškų paskatų, pavojingai manevruojant automobilius ir užkirsdami kelią sustabdė automobilį „VW Passat“, kurį vairavo moteris (gimusi 2002 m.).
Dėl ko vyrai taip pasielgė, kol kas neaišku.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.