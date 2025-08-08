Jauno BMW vairuotojo nuotykiai Vilniuje: apdaužė 7 automobilius, bandė pabėgti nuo policijos, sulaikytas pripūtė promilių

Rugpjūčio 8 d. viskas prasidėjo apie 5 val. 26 min., kai Vilniaus policijai paskambinęs šiukšliavežio vairuotojas pranešė, kad Taikos g. juodas automobilis BMW apdaužė 5-6 automobilius. Pasak pranešimo, prie automobilio vairo sėdėjo jaunas vyras. Jis išlipo iš mašinos apsidairė ir paspruko.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilis BMW apdaužė net septynis stovinčius automobilius: „VW Golf“, MAN, „Volvo“, „Mazda“, „Volkswagen“, „Škoda“ ir BMW.
Avariją sukėlusio BMW vairuotojo durelės buvo praviros, pats vairuotojas buvo pasprukęs.
Pareigūnai greitai nustatė, kas galėjo vairuoti kitas mašinas apdaužiusį BMW. Tačiau nuvykus adresu, kur vairuotojas gyvena, durų policijai niekas neatidarė.
Bandydami namuose surasti BMW vairuotoją, pareigūnai netoliese pastebėjo du įtartinus jaunuolius. Šie pamatę policiją sutriko, vienas puolė bėgti.
Policijos patruliai bėglį greitai sulaikė. Paaiškėjo, kad tai yra 2006 m. gimęs vilnietis. Kartu buvęs jo 2003 m. gimęs draugas nuo pareigūnų nebėgo, jo kišenėse buvo rasta narkotinių medžiagų (kristalų).
Abu vaikinai buvo nuvežti prie apdaužytų automobilių ir čia paaiškėjo, kad policija sučiupo reikiamus žmones. Įtariama, jog avariją sukėlusį automobilį BMW vairavo būtent nuo pareigūnų sprukęs jaunuolis (gim. 2006 m.).
Paaiškėjo, kad vaikinas girtas. Į policijos alkotesterį jis įpūtė 1,96 prom.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
BMW avarijabėglysVilnius
