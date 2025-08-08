Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Per išgertuves Jurbarko r. smarkiai sumuštas vyras

2025 m. rugpjūčio 8 d. 09:17
Jurbarko policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė du vyrus, kurie įtariami per išgertuves smarkiai sumušę sugėrovą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 7 d. apie 14 val. į Jurbarko ligoninę iš Jurbarko r., Viešvilės miestelio, pristatytas ir paguldytas vyras (gim. 1960 m.).
Policija praneša, kad vyrą rugpjūčio 6 d. apie 20 val. išgertuvių metu, kilus konfliktui, sumušė du sugėrovai.
Du girti įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į Kauno policijos areštinę. Po sulaikymo vienam vyrui (gim. 1988 m.) nustatytas 2,9 prom. kirtumas, kitam (gim. 1985 m.) – 2,65 prom.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
