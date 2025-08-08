Po žiauraus 15-mečio nužudymo – vis daugiau detalių: nužudymas galėjo būti planuotas

Nusikaltimas visgi gali būti, kad buvo planuotas, jam ruoštasi, skelbia „Delfi“ šaltiniai. Tokią prielaidą leidžia daryti tam tikra informacija apie instrumentų kiekį, kuriais įtariamasis galimai naudojosi dalindamas velionio kūną.
Anot minėto portalo, įvairių minčių kelia ir teisėsaugos pareigūnų veiksmai, gali būti, kad jie nujautė, kad vakare į namus negrįžęs gimnazistas galėjo tapti nusikaltimo auka.
Sulaukus pranešimo apie namo negrįžtantį paauglį iš karto buvo pradėta intensyvi paieška, pasitelktos techninės priemonės, galiausiai sulaikytas įtariamasis.
Lrytas primena, kad nužudytas 15-metis rastas sekmadienio rytą. Policija tą patį rytą sulaikė žmogžudyste įtariamą aukos bendraamžį. Neoficialiais duomenimis, įtariamasis jau davė parodymus ir savo kaltę pripažino.
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijosi informacija, kad įtariamasis, pristatytas į nusikaltimo vietą, parodė pareigūnams, kaip įvykdė egzekuciją ir paslėpė palaikus.
Žmogžudystė – ypatingai žiauri, ant kūno gausu smurto žymių. Pirminiais duomenimis, žudikas mėgino nuslėpti nusikaltimą, palaikus degindamas, atskirdamas juos dalimis. Portalas Delfi skelbė, kad nužudytojo kūno dalys rastos ne tik Lokių gatvėje esančiame konteineryje, bet miškelyje.
Įtariamasis žudikas šiuo metu sulaikytas mėnesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas naujienų portalui Lrytas patvirtino, jog ugniagesiai iškvietimo dėl minėto konteinerio buvo sulaukę du kartus: sekmadienio naktį, apie 1 val. 39 min. konteineriui suliepsnojus ir 10 val., kuomet reikėjo suteikti pagalbą policijai.
Naktį užgesinus gaisrą, kūnas nebuvo pastebėtas – palaikai buvo aptikti tiktai sekmadienio rytą. Palaikai buvo išvežti, juos tirs teismo medicinos ekspertai.
Sekmadienio rytą, dar nežinodama, kad sūnus tapo šiurpaus išpuolio auka, motina kreipėsi socialiniame tinkle pagalbos į visuomenę, prašydama suteikti informaciją – galbūt kažkas matė vaikiną ar turi bet kokios informacijos.
Pasak mamos, paauglys šeštadienį, apie 14 valandą atsisveikino su savo draugu sostinės prekybos centre „Ozas“ ir turėjo vykti į namus, bet taip ir nesugrįžo. Artimiesiems susisiekti telefonu su juo nepavyko.
Šiek tiek po 10 valandos ryto moteris parašė: „Ačiū visiems už greitą reakciją (...) rado, bet deja naujienos blogos“. Tyrimo metu paaiškės daugiau žmogžudystės aplinkybių.