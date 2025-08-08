Praėjusią parą – dar pluoštelis naujų tyrimų dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 7 d. apie 13 val. 12 min. į Utenos apskrities VPK Visagino PK kreipėsi moteris (gimusi 1953 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 5–6 d. Visagine, Parko g., jai būnant namuose, paskambino rusiškai bendraujantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 000 eurų.
Taip pat rugpjūčio 7 d. apie 16 val. 36 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1976 m.), kuri pareiškė kad nuo birželio mėnesio pirmos pusės iki liepos mėnesio antros pusės Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepasižįstamas žmonės (bendravo rusų kalba), kurie pasiūlė investuoti į kriptovaliutą, taip apgaulės būdu iš jos išviliojo 14 850 eurų.
Vilniaus apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 7 d. gautas vyro (gim. 1959 m.) pranešimas, kad nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 6 d. Vilniaus r., būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, pasiūlęs investuoti, iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavino 2 621 eurą.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1950 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 5 d. apie 17 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 000 eurų, kuriuos jis atidavė atėjusiam nepažįstamam vyrui.
Panevėžio apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 7 d. apie 14 val. 53 min. pranešta, jog moteris (gimusi 1983 m.) ir vyras (gim. 1987 m.) apgaulės būdu gavo draudimo išmoką. Nuostolis – 17 204 eurai.
Marijampolės apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 7 d. Kalvarijos PK gautas vyro (gim. 1975 m.) pareiškimas, jog birželio 6 d. iš savo banko sąskaitos į pardavėjo sąskaitą pervedė 240 eurų už perkamą tvoros skardą. Iki šios dienos nei tvoros skardos nei pinigų neatgavo.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad Šiaulių r. registruota bendrovė iš privataus žmogaus ketinusi įsigyti automobilius „Audi A6“ ir „Mini Countryman“, į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą pervedė 3 000 eurų, tačiau automobilių negavo, pinigai negrąžinti, pardavėjas ryšio priemonėmis nepasiekiamas.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad į Šilalės r. PK kreipėsi vyras (gim. 1986 m.), jog pirko statybinius pastolius ir pervedė už juos į nurodytą banko sąskaitą pinigus. Tačiau prekės negavo, pinigai negrąžinti. Nuostolis 350 eurų.
Rugpjūčio 1 d. apie 15 val. 15 min. į Tauragės apskrities VPK Šilalės r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1986 m.), kad rado skelbimą svetainėje dėl dovanojamo krėslo. Moteris gavo nuorodą, kurią paspaudus ir suvedus banko prisijungimo duomenis buvo nuskaičiuoti pinigai, o žadėto krėslo ir negavo.
Nuostolis 185 eurai.
Visais atvejais pradėti ikiteismiai tyrimai dėl sukčiavimo.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių