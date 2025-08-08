Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Prieš nepilnametę Ignalinoje smurtavęs vyras nakvojo areštinėje

2025 m. rugpjūčio 8 d. 09:12
Lrytas.lt
Ignalinos policija sulaikė ir į areštinę uždarė vyrą, kuris namuose smurtavo prieš nepilnametę.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, rugpjūčio 7 d. apie 15 val. 55 min., Ignalinoje, Vilniaus g., namuose, vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2009 m.).
Vyras sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeIgnalinasulaikymas
