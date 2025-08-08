Reidas ir sulaikymas Kauno centre: nufilmavo policijai besipriešinantį vyrą

„Reidas Kaune. Ukrainietis siaučia pareigūnų automobilyje“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė kaunietė, 2 val. 30 min. atsiunti kelis vaizdo įrašus iš įvykio vietos.
Moters užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matomas vyras, kuris grūmėsi su policijos pareigūnais ir svaidėsi keiksmažodžiais. Kitame vaizdo įraše įamžintas ir vyro automobilis, kuris ruošiamas išgabenimui ant tralo.
Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, vyras buvo sulaikytas, nes atsisakė pasitikrinti blaivumą.
„Rugpjūčio 8 d. apie 1 val. 10 min. Kaune, Vilniaus gatvėje, vykdant policinę priemonę, sustabdytas automobilis „Toyota Camry“, kurį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojas atsisakė pasitikrinti blaivumą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 1d. (Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas – aut. past.)“, – pažymėjo Kauno apskr. VPK atstovė.
Vyko reidas
Anot Kauno policijos atstovės, iš viso naktį vykusio reido metu Kaune buvo patikrinti 478 vairuotojai.
„Nustatytas neblaivus (0,57 prom.) elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas. Nustatytas ir vairuotojas, kuris pakartotinai vairavo neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių“, – teigė ji.
