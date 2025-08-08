Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus įmonė pasiskundė policijai dėl pavogtų autobusų: turėjo išvažiuoti į Baltarusiją, bet sienos nekirto

2025 m. rugpjūčio 8 d. 08:46
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško dviejų autobusų, kuriuos viena sostinės įmonė kažkam perdavė išvežti į Baltarusiją. Tačiau autobusai sienos nekirto, o žmonės, turėję juso nuvairuoti, su įmonės atstovais nebebendrauja.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. gauta informacija, kad rugpjūčio 5 d. apie 14 val. Vilniuje, Liepkalnio g., įmonės darbuotojas kažkam perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus „Mercedes-Benz“ (pagaminti 2006 m.). Pasak pranešimo, autobusai buvo pavogti. 
Bendras nuostolis – 15 000 eurų.
Pirminiais duomenimis, nors autobusai turėjo būti išvežti į Baltarusiją, valstybės sienos jie nekirto. 
Autobusus perdavusios įmonės atstovai, sužinoję, kad autobusai į Baltarusiją taip ir nenuvažiavo, bandė susisiekti su žmonėmis, kuriems autobusai buvo perduoti, tačiau šie į kontaktus nesileido ir su įmonės atstovais nebendrauja.
Todėl rugpjūčio 8 d. apie 0 val. 23 min. įmonė kreipėsi į policiją.
Gavę pranešimą apie pavogtus autobusus, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėAutobusaiBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.