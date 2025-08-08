Vilniaus įmonė pasiskundė policijai dėl pavogtų autobusų: turėjo išvažiuoti į Baltarusiją, bet sienos nekirto

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. gauta informacija, kad rugpjūčio 5 d. apie 14 val. Vilniuje, Liepkalnio g., įmonės darbuotojas kažkam perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus „Mercedes-Benz“ (pagaminti 2006 m.). Pasak pranešimo, autobusai buvo pavogti.
Bendras nuostolis – 15 000 eurų.
Pirminiais duomenimis, nors autobusai turėjo būti išvežti į Baltarusiją, valstybės sienos jie nekirto.
Autobusus perdavusios įmonės atstovai, sužinoję, kad autobusai į Baltarusiją taip ir nenuvažiavo, bandė susisiekti su žmonėmis, kuriems autobusai buvo perduoti, tačiau šie į kontaktus nesileido ir su įmonės atstovais nebendrauja.
Todėl rugpjūčio 8 d. apie 0 val. 23 min. įmonė kreipėsi į policiją.
Gavę pranešimą apie pavogtus autobusus, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
