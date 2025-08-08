Vilniuje ankstų rytą sudegintas mopedas – policija jau pradėjo tyrimą

Pranešimas apie padegimą Vilniaus policijoje gautas rugpjūčio 8 d. apie 7 val. 27 min. Ugniagesių ekspertas policijai pranešė, kad užfiksavo tyčinį padegimą - Parko g. prie apleisto stadiono nuo upės pusės degė mopedas.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad padegtas buvo mopedas „Suzuki“ be valstybinių numerių.
Policija jau nustatė, kad mopedas priklauso 2000 m. gimusiam vaikinui.
Nuostolis tikslinamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.