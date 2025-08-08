Vilniuje nepilnametis sumuštas prekybos centre

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 7 d. apie 18 val. Vilniuje, nepažįstamas vyras panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2011 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, apie smurtą prieš nepilnametį policijai pranešė jo mama.
Moteris sakė, prieš sūnų viename prekybos centre smurtavo jo draugo pažįstamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.