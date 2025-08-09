Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Atbuline eiga važiavęs girtas vilnietis trenkėsi į kitą automobilį ir paspruko

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:47
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet atbuline eiga važiavęs girtas vilnietis apgadino kitą automobilį ir iš įvykio vietos paspruko.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 17 val. 16 min. Vilniuje, Keramikų g., automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1964 m.), atbuline eiga kliudė automobilį „Mercedes Benz“.
Automobilio „Honda“ vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino. Vyrą suradus, jam nustatyta 3,12 prom. girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojui be kita ko gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.
girtas vairuotojasavarijaVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.