Atbuline eiga važiavęs girtas vilnietis trenkėsi į kitą automobilį ir paspruko

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 17 val. 16 min. Vilniuje, Keramikų g., automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1964 m.), atbuline eiga kliudė automobilį „Mercedes Benz“.
Automobilio „Honda“ vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino. Vyrą suradus, jam nustatyta 3,12 prom. girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojui be kita ko gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.
girtas vairuotojasavarijaVilnius
