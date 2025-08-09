Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Iš namo šalčininkuose pavogta turto už 4 tūkst. eurų

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:29
Lrytas.lt
Šalčininkų policija ieško nusikaltėlių, iš privataus namo pavogusių turto už 4 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 15 val. 30 min. Šalčininkų r., Šalčininkuose, pastebėta, kad iš namo pavogtos auksinės monetos ir auksiniai papuošalai.
Nuostolis – apie 4 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
