Avarija Šilutės r. rugpjūčio 9 d. įvyko žvyrkelyje ties Macikų kaimu. Čia nesuvaldytas nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis „VW Golf“.
Į įvykio vietą po avarijos buvo nusiųstos visos Šilutės operatyvinės tarnybos – greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos patruliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gelbėtojai į avarijos vietą buvo iškviesti apie 13 val. 55 min.
Ugniagesiams atvykus, laukuose rastas apsivertęs automobilis „VW Golf“.
Pasak ugniagesių, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo, vairuotojas pats išsiropštė iš apsivertusios mašinos. Vyrui prireikė medikų pagalbos.
Pirminiais duomenimis, automobilio kelio vingyje nesuvaldė trisdešimtmetis vyras. Atvykę pareigūnai nustatė, kad vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,37 prom.
Vyriškio mašina vertėsi iki itin intensyvaus eismo kelio Šilutė – Žemaičių Naumiestis. Jei žvyrkelis vyro nebūtų sustabdęs, jis būtų išlėkęs į šį kelią ir sukėlęs pavojus kitiems eismo dalyviams.
Liudininkai teigia, kad iš avarijos vietos greitosios pagalbos medikai išsivežė kelis vaikus.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
