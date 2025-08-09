Žinios, kurios šviečia.
Per parą Vilniuje nuo suaugusiųjų nukentėjo du nepilnamečiai

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:24
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo du tarpusavyje nesusijusius ikiteisminius tyrimus, kuomet suaugusieji smurtavo prieš nepilnamečius.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 10 val. 35 min. Vilniuje, namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1984 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2011 m.).
Nepilnamečiui buvo sukeltas fizinis skausmas.
Taip pat rugpjūčio 8 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 22 val. 22 min. Vilniuje, vyras (gim. 1986 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2013 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme būtų įrodyta įtariamųjų kaltė, jiems grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
