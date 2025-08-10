Girti vairuotojai vėl šiurpino: promilės – ne vaikiškos, vienam iki 4 prom. pritrūko labai nedaug

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 9 d. apie 19 val. 05 min. Trakų r., Aukštadvaryje, Draugystės g., girtas (2,10 prom.) vyras (gim. 1968 m.) vairavo automobilį „Opel“.
Rugpjūčio 9 d. apie 23 val. 25 min. Trakų r., Lentvaryje, Vytauto g., girtas (1,70 prom.) vyras (gim. 1981 m.) vairavo automobilį „Volvo“.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 9 d. apie 17 val. 57 min. Klaipėdoje, Alksnynės g., automobilio „Toyota Land Cruiser“ vairuotojas (gim. 1956 m.) nesilaikė saugaus atstumo, kliudė automobilį „Mercedes-Benz“ ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Apie 18 val. 10 min. Klaipėdoje, Alksnynės g., suradus „Toyota Land Cruiser“ vairuotoją, jam nustatyti girtumo požymiai, tačiau pasitikrinti alkotesteriu vyras vengė.
Rugpjūčio 9 d. apie 13 val. 20 min. Klaipėdos r., Žiaukų kaime, 1987 m. gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Volkswagen“, atsitrenkė į apšvietimo stulpą ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Apie 13 val. 50 min. Klaipėdos r., Žiaukų kaime, suradus minėto automobilio vairuotoją, jam nustatytas 1,92 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 7 val. 10 min. Palangoje, Klaipėdos pl., stabdomas nestojo mopedo vairuotojas. Galiausiai Palangoje, Malūno g., pasivijus ir sustabdžius minėtą mopedą, jo vairuotojas (gim. 1974 m.) vengė pasitikrinti blaivumą.
Apie 20 val. 17 min. Palangoje, Vytauto g., automobilio „Medcedes-Benz“ vairuotojui (gim. 1994 m.) nustatytas 1,73 prom. girtumas.
Lrytas jau skelbė apie girto ir beteisio vairuotojo avariją Šilutės rajone, kuomet buvo sužaloti trys paaugliai, nukentėjo pats vairuotojas ir dar vienas keleivis. Tauragės apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 9 d. apie 13 val. 55 min. Šilutės r., Rumšų kaime, Šyšos g., girtas (1,41 prom.) vyras (gim. 1994 m.), neturėdamas vairuotojo pažymėjimo vairavo automobilį „VW Golf“, kurio nesuvaldė ir kelio posūkyje nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė ant stogo.
Kartu vyko jaunuolis (gim. 2010 m.), kitas jaunuolis (gim. 2009 m.) ir dar vienas jaunuolis (gim. 2010 m.). Visi eismo dalyviai buvo nuvežti į ligoninę apžiūrai.
Kauno apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 9 d. apie 15 val. 10 min. Kauno r., Drąseikių kaime, automobilį „Audi“ vairavo girtas ir teisės vairuoti transporto priemonę neturintis vyras (gim. 1986 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,99 prom.
Taip pat rugpjūčio 9 d. apie 16 val. 40 min. Kaune, Panerių g., automobilį BMW vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,57 prom.
Tą pačią dieną apie 19 val. 10 min. Kaune, Jovarų g., automobilį „Toyota“ vairavo girta moteris (gimusi 1978 m.). Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,92 prom.
Apie 21 val. 30 min. Kauno r., Mastaičių kaime, keturratį „Polaris Sportsman“ vairavo girtas vyras (gim. 1988 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,44 prom.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 9 d. apie 20 val. 59 min. Šiauliuose, Žaliasodžių g., girtas (3,26 prom.) vyras (gim. 1959 m.) nesuvaldė vairuojamo automobilio „Mazda 6“, ir atsitrenkė į kelio atitvarus.
Eismo įvykio metu žmonės nesužaloti. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Utenos apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 9 d. apie 18 val. 50 min., Utenos r., Leliūnų seniūnijoje, Aknistelių kaime, girtas (nustatytas 2,29 prom. girtumas) vyras (gim. 1972 m.) vairavo keturratį motociklą, jo nesuvaldė, išvažiavo į priešingą kelio pusę ir atsitrenkė į važiuojantį automobilį „Toyota“.
Taip pat rugpjūčio 9 d. apie 19 val., Anykščių r., Girelės kaime, girtas (nustatytas 2,50 prom. vyras) vyras (gim. 1984 m.) vairavo elektrinį mopedą. Vyras sulaikytas ir patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
girti vairuotojai Avarijos reidas
