Lietuvos diena

Greta esančioje gyvenvietėje vidury dienos apiplėštas vyras

2025 m. rugpjūčio 10 d. 10:08
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, kuris vidury dienos greta Vilniaus esančiame Skaidiškių kaime apiplėšė vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 9 d. apie 14 val. 20 min. Vilniaus r., Nemėžio seniūnijoje, Skaidiškių kaime, nepažįstamas žmogus sumušė vyrą (gim. 1983 m.) bei pagrobė 600 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
