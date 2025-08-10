Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Iš šešėlių išnirę šmeižikai žmonių gyvenimus verčia košmarais: į „pedofilų sąmokslą“ įpynė ir G. Žemaitę

2025 m. rugpjūčio 10 d. 07:34
Lrytas Premium nariams
„Bausmė Dainoros nesustabdė – ji ir toliau viešai mus šmeižia“, – kalbėjo 44 metų G.Žemaitė.
Daugiau nuotraukų (23)
Gerda Žemaitėbausmėžurnalistė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.